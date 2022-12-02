LR30 Hybrid+ satışa çıktı

Akıllı yaşam teknolojilerine getirdiği öncü yaklaşımlarla kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran Anker, yaşam alanlarında konforu artıracak teknolojiler geliştirdiği eufy Clean kategorisine iki yeni ürün daha ekliyor. Son dönemlerin popüler ürün gruplarından robot süpürge alanında da ezberleri bozmayı başaran Anker, son teknoloji ve trendlerden yararlanarak geliştirdiği yeni robot süpürgeleri Anker eufy Clean LR30 Hybrid ve otomatik boşaltma istasyonlu LR30 Hybrid+’i satışa çıkardı. 3000Pa yüksek emiş gücüne sahip süpürgeler; 2’si 1 arada süpürge ve paspaslama özellikleri, elektronik su tankı, çoklu zemin haritalama ve iPathTM Lazer Navigasyon özellikleriyle dikkat çekiyor.

Temizlikte profesyonellik: LR30 Hybrid ve LR30 Hybrid+

Yüksek Güçlü 3000Pa emiş gücüne sahip Anker eufy Clean LR30 Hybrid ve LR30 Hybrid+ eksiksiz ve verimli bir temizlik için gelişmiş LiDAR sensörünü kullanarak iPathTMLazer Navigasyon teknolojisiyle evin her detayına hakim olabiliyorlar. Elektronik su depoları sayesinde temizlik esnasında zemine uygun su akışını seçerek fazla su kullanımını önleyerek su lekesi bırakmıyorlar. Zeminlerin tipine uygun olarak su seviyesini uygulama üzerinden ayarlanabilen süpürgeler, 2’si bir arada paspaslama ve süpürme özellikleriyle temizlik işini siz vaktinizi harcamadan tek başına üstleniyor.

Çok katlı haritalama ve uygulama ile kontrol özellikleriyle evlerinizi 3 farklı kata kadar otomatik olarak algılayan robot süpürgeler, eufy Clean uygulaması ile özelleştirilmiş temizlik ayarlarınızı kaydedebiliyor ve kontrolünüzü kolaylaştırıyor. Anker eufy Clean LR30 Hybrid+’da bulunan otomatik boşaltma istasyonu ise tozu kolayca çıkarmak için 25000 Pa güçlü emiş kullanarak 60 güne kadar el değmeden temizlik sağlayabiliyor.