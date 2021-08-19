Lübnanlı gaz şirketi Coral, istasyonlarını kapattı

Lübnan'ın en büyük gaz şirketlerinden Coral, akaryakıt krizi nedeniyle bünyesindeki istasyonları kapattı.

Coral Gaz Şirketi tarafından yapılan açıklamada, şirketin kurulduğu tarihten bu yana ilk kez, depolarındaki akaryakıtın tükenmesi nedeniyle bugünden itibaren istasyonlarına benzin tedarik edemediği ifade edildi.

Açıklamada, ithal edilen bir gemi dolusu benzinin, boşaltma şartlarının sağlanmaması nedeniyle 11 Ağustos'tan bu yana kara sularında beklediği kaydedildi.

Ülkedeki akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.