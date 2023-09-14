Lufian, 5 yıl içerisinde 400 mağazaya ulaşmayı hedefliyor

Mevcut olarak bin 500’ten fazla çalışanı ve 150 mağazası ile hizmet veren Lufian, yılsonuna kadar yurt içi ve yurt dışında 180 mağaza sayısına ulaşmayı hedeflerken, önümüzdeki 5 yıl içerisinde ise yurt içi ve yurt dışında toplamda 400 adet mağaza açmayı planlıyor.

Hedeflerinin, müşterilere en iyi alışveriş deneyimi sunmak ve yerel ekonomilere katkıda bulunmak olduğunu belirten Lufian Yönetim Kurulu Başkanı Emin Gümüştepe, “Lufian olarak müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve onların deneyimini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla sürekli olarak ekibimizle birlikte araştırmalar ve bu yönde geliştirmeler yapıyoruz. Bu kapsamda son teknoloji ile donattığımız bir lojistik merkezi kuruyoruz. Temellerini Temmuz ayında attığımız ve sene sonuna kadar bitmesini planladığımız bu lojistik merkezi, Türkiye’nin en büyük lojistik merkezlerinden biri olacak.

Ayrıca Diyarbakır’da 700 kişilik ekibimizin bulunduğu fabrikanın yanı sıra bir fabrika daha kuruyoruz. Fabrika ile hem üretim kapasitesini artırarak yerel istihdamı desteklemeyi hem de ürün kalitemizi daha da yükselterek müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin kalkınmasına ve ekonomik büyümesine katkıda bulunmak için Lufian olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Yatırımlarımızla sadece kendi markamızı değil, Türkiye'nin global pazardaki prestijini de yükseltmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“5 yıl içerisinde Avrupa’da iyi bir konuma gelmeyi amaçlıyoruz”

İhracat hedefleri konusunda da bilgi veren Emin Gümüştepe, “Şu anda İngiltere, Hollanda, Rusya, Irak, Tunus, Azerbaycan, Cezayir, Özbekistan başta olmak üzere 14 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yurt dışında bulunan toplam 35 adet satış noktamızla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bu ivmeyi sürdürmek ve daha çok kişiye ulaşmak için Türkiye’deki offline ve online çalışmalarımızı Almanya, Fransa ve İngiltere’de de hızla işleme aldık. Bu çalışmalarla birlikte Türkiye’deki büyümemizi paralel bir şekilde Avrupa’ya taşımayı ve 5 yıl içerisinde Avrupa’da iyi bir konuma gelmeyi amaçlıyoruz” dedi.