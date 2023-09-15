Lufian, 5 yılda 400 mağazaya ulaşacak

14 ülkeye ihracat gerçekleştiren Lufian, yurt içi ve yurt dışında yapacağı yeni yatırımlarla yılsonuna kadar 30 yeni mağaza açmayı hedefliyor. Mevcut olarak 1.500’ten fazla çalışanı ve 150 mağazası ile hizmetini sürdüren Lufian, yılsonuna kadar yurt içi ve yurt dışında 180 mağaza sayısına ulaşmayı hedeflerken, önümüzdeki 5 yıl içerisinde ise toplamda 400 adet mağaza açmayı planlıyor.

Diyarbakır’a yeni fabrika

Lufian Yönetim Kurulu Başkanı Emin Gümüştepe, hedeflerinin, müşterilere en iyi alışveriş deneyimi sunmak ve yerel ekonomilere katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Gümüştepe, “Son teknoloji ile donattığımız bir lojistik merkezi kuruyoruz. Temellerini Temmuz ayında attığımız ve sene sonuna kadar bitmesini planladığımız bu lojistik merkezi, Türkiye’nin en büyük lojistik merkezlerinden biri olacak. Ayrıca Diyarbakır’da 700 kişilik ekibimizin bulunduğu fabrikanın yanı sıra bir fabrika daha kuruyoruz. Yatırımlarımızla sadece kendi markamızı değil, Türkiye'nin global pazardaki prestijini de yükseltmeyi amaçlıyoruz” ifaelerini kullandı.

Avrupa’da iyi bir konuma geleceğiz

Emin Gümüştepe, İhracat hedefleri ilgili açıklamalar yaptı. Gümüştepe, “Şu anda İngiltere, Hollanda, Rusya, Irak, Tunus, Azerbaycan, Cezayir, Özbekistan başta olmak üzere 14 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ayrıca yurt dışında bulunan toplam 35 adet satış noktamızla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bu ivmeyi sürdürmek ve daha çok kişiye ulaşmak için Türkiye’deki offline ve online çalışmalarımızı Almanya, Fransa ve İngiltere’de de hızla işleme aldık. Bu çalışmalarla birlikte Türkiye’deki büyümemizi paralel bir şekilde Avrupa’ya taşımayı ve 5 yıl içerisinde Avrupa’da iyi bir konuma gelmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.