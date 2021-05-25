Lufian, Brendfoni ile Azerbaycan'da e-ihracata başladı

Azerbaycan’ın önde gelen pazaryeri markalarından Brendfoni, Türk erkek giyim markası Lufian ile iş birliği yaptığını duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Brendfoni İş Geliştirme Direktörü Nicat Ahmadov, “Lufian e-ticaret üzerinden Azerbaycan müşterisine ilk kez bu kadar yakın. İş birliğimizin bölge özelinde daha önce böyle bir çalışma yapılmamış olması nedeniyle hem marka hem de müşterisi özelinde heyecanla beklendiğini söyleyebilirim. Brendfoni’nin önemli markalarla buluşturduğu tüketiciler artık herhangi bir endişe yaşamadan alışveriş yapabilirken markalar da müşterisi ile doğrudan bağ kurabiliyor. Brendfoni olarak Lufian markasını 2022 yılına kadar 2 ülke pazarında daha aktif hale getirmeyi ve markayı 2023 sonunda 300 milyon nüfusa sahip 8 ülkeli BDT bölgesi ile buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

Lufian E-Ticaret Direktörü M. Levet Elmas ise, “Azerbaycan müşterisi ile aramızdaki sınırların ortadan kalkması ve bu müşterilerin Lufian ürünlerine doğrudan erişim sağlayabilmeleri bizim için heyecan verici bir gelişme. Zira yaptığımız çalışmalar doğrultusunda Lufian olarak Türkiye’de ve yurt dışı pazarında hızlı büyümemizi sürdürüyoruz. Bu bağlamda ürünlerimizin Azerbaycan pazarı başta olmak üzere BDT bölgesi gibi büyük potansiyel taşıyan pazarlara güvenle erişilebiliyor olması bizim için çok değerli." şeklinde konuştu.