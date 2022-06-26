Lufian’dan Diyarbakır’da 30 milyon dolarlık yeni yatırım

Erkek giyim markası Lufian, Diyarbakır’da 2 bin kişiyi istihdam edecek ve toplamda 30 milyon dolara mal olacak bir üretim tesisi kurmak için çalışmalara başladı. Lufian, bugün toplamda 120 olan mağaza sayısını 2025’e kadar 325’e çıkarmak için de mağaza yatırımlarını sürdürüyor. Yeni mağazaların 100 tanesi başta Fransa ve İngiltere olmak üzere Avrupa’da olması planlanıyor.

Yatırım planlarına ilişkin bilgi veren Lufian Yönetim Kurulu Başkanı Emin Gümüştepe, Lufian olarak bu yıl yüzde 200 büyüme hedeflediklerini bildirdi.

2022 sonu itibariyle 1 milyar TL’nin üzerinde ciro hedeflediklerini açıklayan Gümüştepe, sadece ciro değil adet bazında da iddialı olduklarını söyledi.

Üç yıl için belirledikleri hedefler doğrultusunda farklı yatırımlara başladıklarını anlatan Gümüştepe, şunları kaydetti: “Yakın zamana kadar özellikle dış giyimde üretimin büyük kısmını yurt dışında yaptırıyorduk. Ekonomik gelişmeler dolayısıyla bunu yurt içine kaydırma kararı aldık ve Diyarbakır’da mont ve kaban üretim tesisi kurduk. Orada 42 bin metrekarelik alanımızın 6 bin metrekarelik alanında bu tesis. Ancak 3 yıl içinde geri kalan alanda da binalar yaparak tesisi genişleteceğiz. Şu anda fabrikada 450 kişi çalışıyor. Ancak 3 yıl içinde 30 milyon dolarlık bir yatırım yaparak bu tesisin 2 bin kişiyi istihdam edecek bir yapıya kavuşmasını hedefliyoruz. Dış giyimde şu anda yılda 400 bin adet üretim yapabilecek kapasitemiz var. 3 yıl sonunda fabrika tamamladım tam kapasite çalıştığında burada 1 milyon adetlik bir dış giyim, buna ek olarak da 12 milyon civarında diğer ürün gruplarında üretim gerçekleştirme hedefimiz söz konusu.”

Cironun yüzde 15’i e-ticaretten

İlk mağazasını 2006’da İstanbul’da açan Lufian’ın 100’ü Türkiye’de olmak üzere 120’ye yakın mağazası bulunuyor. Markanın yurt dışındaki mağazaları ise Irak, Azerbaycan, Hollanda, Özbekistan Cezayir’de bulunuyor. Yurt içinde yeni mağazalar açan marka, yurt dışında da özellikle Avrupa ülkelerinde mağazalaşmak için çalışmalar yürütülüyor.

Mağazalaşma çalışmalarına da değinen Emin Gümüştepe, Gürcistan’da yakın zamanda mağaza açacaklarını bildirdi. Gümüştepe, Fransa ve İngiltere’de de master franchise görüşmelerinde son noktaya geldiklerini aktardı.

E-ticaret konusunda çalışmalarının olduğunu belirten Gümüştepe, bugün cironun yüzde 15’nin e-ticaretten geldiğini söyledi. Gümüştepe, “E-ticarette 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 26 büyüme kaydederken 2022’de ürün yelpazesindeki genişlemenin de etkisiyle cirosal anlamda yüzde 104 büyüme öngörüyoruz.” dedi.