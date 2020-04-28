Lufthansa 9 milyar euro desteğe rağmen iflas koruma istiyor

28 Nisan 2020

Hilal SARI

Alman havayolu şirketi Lufthansa’nın, hükümetin sağlayacağı 9 milyar euroluk (9,74 milyar dolar) desteğe rağmen, iflas koruma başvurusu yapabileceği belirtiliyor.

Reuters’a konuşan kaynaklar, hükümet desteğinin veto hakkına sahip azınlık hissesi ve denetleme kurulunda bir veya iki sandalyeye bağlı olmasının şirket nezdinde durumu zorlaştırdığını belirtiyor.

CEO Carsten Spohr'ın görüşmelerde resmi olarak yer almadığı belirtilen Business Insider haberinin yanı sıra Die Zeit gazetesi de Spohr’un “Berlin operasyonlara çok karışırsa şirketi yönetmek zorlaşır” dediğini yazdı.

Kaynaklar Lufthansa’nın “iflas koruma seçeneğini de değerlendirdiğini” belirtiyor.

Koalisyon hükümetinde görüş ayrılığı var. Başbakan Angela Merkel’in muhafazakarlarının (CDU/CSU) şirketi nispeten özgür bırakmak istediği, sosyal demokratların (SPD) ise çalışanları korumak için şirketin karar verme süreçlerine müdahale etmek istediği belirtiliyor.