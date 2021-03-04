Lufthansa, beklentilerin altında zararla 2020'yı kapattı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa 4. çeyrekte tahminlerden az zarar etti, 2021'de %40-50 kapasite öngördü. Şirketin açıklamasına göre 4. çeyrekte zarar 1,14 milyar euro ile analistlerin 1,24 milyar euro olan tahminlerinden iyi geldi.



Aynı dönemde EBIT de -1,29 milyar euro ile yine analist beklentisini olumlu anlamda aştı.

Açıklamaya göre 2020 yılının genelinde ise net zarara 6,73 milyar euro gerçekleşti. 2020 gelirleri 13,6 milyar euro gerçekleşti.



Alman şirket 2020 yılında devletten 9 milyar euro yardım aldığını bildirdi. Lufthans 2020 yılında çalışan sayısının 28 bin civarında azaldığını da belirtti. Uçak filosunun 2023 itibarıyla 650'ye indirileceği ifade edildi. Bu yıl 2019 kapasitesinin 40-50'sinin kullanılacağını öngördü.