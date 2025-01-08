Lufthansa Grubu açıkladı: Pilot, teknisyen ve uçuş görevlisi… 10 bin kişi işe alınacak! 

Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın sahibi olan Lufthansa Grubu, 2025 yılına ilişkin istihdam hedeflerini duyurdu. Alman şirket yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam etmeyi planlıyor.

2025 yılı içinde 800 pilot, 1300 teknisyen ve 2 bin uçuş görevlisinin işe alınacak. İstihdamın yarısı ise Almanya’da gerçekleşecek.

Gçeen yıl da 13 bin kişiyi işe alan Lufthansa Grubu’nun çalışan sayısı 100 binden fazla…