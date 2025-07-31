Lufthansa, kârlılıkta uçuşa geçti: 1 milyar Euro barajı aşıldı

Almanya’nın önde gelen havayolu şirketi Deutsche Lufthansa AG, 2025’in ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, düşük yakıt fiyatları ve ABD’den gelen güçlü yolcu talebinin etkisiyle net kârını iki kattan fazla artırarak 1,01 milyar euroya çıkardı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu güçlü sıçrama, Lufthansa'nın pandemi sonrası toparlanmasının ivme kazandığını gösterdi.

Kâr beklentileri aşıldı, gelir tahminin gerisinde kaldı

Şirketin üç aylık geliri, geçen yıla göre yalnızca yüzde 3 artarak 10,32 milyar euroya yükseldi. Ancak bu rakam, piyasa analistlerinin 10,75 milyar euro olan konsensüs tahmininin altında kaldı. Öte yandan, Lufthansa'nın düzeltilmiş faiz ve vergi öncesi kârı (FVÖK) 871 milyon euroya ulaşarak 805 milyon euro beklentisini aştı. Bu performansla birlikte yüzde 8,4'lük FVÖK marjı elde edildi.

Çeyrek boyunca Lufthansa Grubu toplamda 37,1 milyon yolcu taşıdı, bu da geçen yıla kıyasla yüzde 3’lük bir artış anlamına geliyor.

İlk yarıda net kâr pozitif

Yılın ilk altı ayına bakıldığında, Lufthansa net kârını 127 milyon euroya çıkardı. Bu sonuç, 2024’ün aynı dönemindeki 265 milyon euro’luk zarardan önemli bir dönüş anlamı taşıyor. Gelirler ise 17,4 milyar eurodan 18,45 milyar euroya yükseldi. Aynı dönemde taşınan yolcu sayısı yüzde 2 artarak 61,39 milyon oldu.

Kuzey Atlantik büyüme planı ve dönüşüm hedefleri

Şirket, özellikle Kuzey Atlantik rotalarındaki büyümeyi öncelikli hedef olarak duyurdu. Bu çerçevede başlatılan geri dönüş önlemlerinin 2026'da 1,5 milyar euro, 2028'e kadar ise 2,5 milyar euro brüt kazanç etkisi yaratması öngörülüyor.

2025 hedefleri korunuyor

Lufthansa, genel ekonomik belirsizliklere rağmen ABD başta olmak üzere kilit pazarlarda talebin güçlü kaldığını ve 2025 yılı hedeflerinin geçerliliğini koruduğunu açıkladı. Şirket, toparlanma sürecinin ivme kazandığına ve sürdürülebilir kârlılığa ulaşılacağına olan güvenini yineledi.