Lufthansa küçük uçaklara geçmek üzere üreticilerle görüşüyor

Deutsche Lufthansa AG, filosunu, koronavirüs krizi talebi dönüştürürken kıtalararası iş seyahatinde kalıcı bir düşüşe adapte olmaya yardımcı olmak üzere, daha büyük uçaklar için bazı siparişleri daha küçük uzun mesafeli modellerle değiştirmek üzere uçak üreticileriyle görüşüyor.

CEO Carsten Spohr, Avrupa'nın en büyük havayolu grubunun Airbus SE ve Boeing Co. ile mevcut siparişler hakkında görüşmelerde bulunduğunu ve üreticilerin tartışmalarda esneklik gösterdiğini açıkladı.

Alman şirketin 20 Boeing 777X uçağı ve 41 Airbus A350-900 siparişi var.

Kaynak: Matriks