Lufthansa, uçuşlarına İstanbul Havalimanı’ndan başladı

08 Nisan 2019

Ciro ve pazar büyüklüğü bakımından Avrupa havacılık sektörünün önde gelen grupları arasında yer alan Lufthansa Grup, 2019 yılının yaz aylarında 103 ülkede 343 varış noktasına hizmet verecek. Mevcut filosu 763 uçaktan oluşan ve 2025 yılına kadar yeni uçak alımını sürdürecek olan grup, bugüne kadar yaklaşık 135 bin kişiye istihdam sağladı.

142 milyon yolcu ağırlayan ve 35.8 milyar euro satış yapan grup, Türkiye uçuşlarını İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleştirmeye başladı. İstanbul Havalimanı'nın uluslararası hava yolları için operasyonel hale gelmesinin ardından Atatürk Havalimanı’ndan yeni adreslerine taşındıklarını söyleyen Lufthansa Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, "Yaz tarifemiz kapsamında günde üç kez İstanbul-Frankfurt uçuşu gerçekleştireceğiz" dedi.