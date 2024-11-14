Lufthansa yönetici istihdamını yüzde 20 oranında azaltmayı planlıyor
Manager Magazin'in haberine göre, Alman bayrak taşıyıcı Lufthansa yönetimde çalışan sayısını kademeli olarak %20 oranında azaltmayı planlıyor.
Haber Merkezi
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Haberde, dalgalanma ve otomasyon yoluyla gerçekleştirilecek olan işten çıkarmaların 400 pozisyonu etkileyeceği belirtildi.
Manager, havayolu şirketinin kötü gidişatını sürdürmesi halinde 2026 yılında 800 milyon euroluk bir işletme zararı uyarısında bulunan bir iç projeksiyona atıfta bulundu.