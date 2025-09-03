Lufthansa’da pilot krizi: Sendika grev oylaması çağrısı yaptı

Almanya’daki pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC), Lufthansa ile yürütülen emeklilik planı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından üyelerine grev oylaması çağrısında bulundu.

Sendika, 4.800 pilotu kapsayan mesleki emeklilik ve geçiş hükümleri konusunda Lufthansa’nın tatmin edici bir teklif sunmadığını belirtti.

Lufthansa’dan henüz açıklama yok

VC yönetimi, grev oylaması için resmi adım atarken Lufthansa yönetiminden henüz anlaşmazlıkla ilgili bir yorum yapılmadı.

VC tarafından düzenlenen son pilot grevi 2022 yılında gerçekleşmiş ve bir günlük eylemle sınırlı kalmıştı.

Anlaşmazlığın geçmişi

2017 yılında yapılan anlaşma, Lufthansa’nın emeklilik ödeme garantilerini sınırlamasına, faiz riski yükünü çalışanlara devretmesine ve geçiş yardımları için ortalama yaşı 60’a yükseltmesine olanak tanımıştı. Bu düzenleme uzun vadede sendika ile şirket arasında gerginlik yarattı.

Yeni şirketler ve artan gerilim

Son yıllarda Lufthansa, daha esnek ücret koşullarıyla faaliyet göstermesi için City Airlines ve Discover’ı kurdu. Bu durum geleneksel Lufthansa Classic ve Lufthansa Cityline çalışanlarıyla gerilimi artırdı.

VC ve kabin ekibi sendikası UFO, uçuş transferlerine karşı çıkarken, rakip sendika Verdi’nin Lufthansa ile kısmi anlaşmalar imzalaması iş anlaşmazlıklarını daha da derinleştirdi.

Geniş çaplı kriz ihtimali

Uzmanlar, VC ve UFO’nun muhalefetiyle birlikte Verdi’nin anlaşmalarının Lufthansa Grubu genelinde daha geniş çaplı iş uyuşmazlıklarına yol açabileceğini belirtiyor.

Bu nedenle Lufthansa’da yeni bir pilot grevi, sadece uçuşları değil şirketin genel işleyişini de etkileyebilecek bir kriz riski taşıyor.