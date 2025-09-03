Lufthansa’da pilot krizi: Sendika grev oylaması çağrısı yaptı
Almanya’da Lufthansa’yı hedef alan yeni bir grev süreci gündemde. Pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC), emeklilik planı görüşmelerinin çökmesi üzerine 4.800 pilot için grev oylaması çağrısında bulundu. Lufthansa’dan henüz resmi açıklama gelmezken, 2022’deki son pilot grevinin ardından bu gelişme havayolunda yeni bir kriz ihtimalini artırdı.
Almanya’daki pilot sendikası Vereinigung Cockpit (VC), Lufthansa ile yürütülen emeklilik planı görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından üyelerine grev oylaması çağrısında bulundu.
Sendika, 4.800 pilotu kapsayan mesleki emeklilik ve geçiş hükümleri konusunda Lufthansa’nın tatmin edici bir teklif sunmadığını belirtti.
Lufthansa’dan henüz açıklama yok
VC yönetimi, grev oylaması için resmi adım atarken Lufthansa yönetiminden henüz anlaşmazlıkla ilgili bir yorum yapılmadı.
VC tarafından düzenlenen son pilot grevi 2022 yılında gerçekleşmiş ve bir günlük eylemle sınırlı kalmıştı.
Anlaşmazlığın geçmişi
2017 yılında yapılan anlaşma, Lufthansa’nın emeklilik ödeme garantilerini sınırlamasına, faiz riski yükünü çalışanlara devretmesine ve geçiş yardımları için ortalama yaşı 60’a yükseltmesine olanak tanımıştı. Bu düzenleme uzun vadede sendika ile şirket arasında gerginlik yarattı.
Yeni şirketler ve artan gerilim
Son yıllarda Lufthansa, daha esnek ücret koşullarıyla faaliyet göstermesi için City Airlines ve Discover’ı kurdu. Bu durum geleneksel Lufthansa Classic ve Lufthansa Cityline çalışanlarıyla gerilimi artırdı.
VC ve kabin ekibi sendikası UFO, uçuş transferlerine karşı çıkarken, rakip sendika Verdi’nin Lufthansa ile kısmi anlaşmalar imzalaması iş anlaşmazlıklarını daha da derinleştirdi.
Geniş çaplı kriz ihtimali
Uzmanlar, VC ve UFO’nun muhalefetiyle birlikte Verdi’nin anlaşmalarının Lufthansa Grubu genelinde daha geniş çaplı iş uyuşmazlıklarına yol açabileceğini belirtiyor.
Bu nedenle Lufthansa’da yeni bir pilot grevi, sadece uçuşları değil şirketin genel işleyişini de etkileyebilecek bir kriz riski taşıyor.