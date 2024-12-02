Lufthansa'nın Tel Aviv uçuş iptal süresi uzatıldı

Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın sahibi olan Lufthansa Grubu'nun, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e uçuş iptallerinin süresini 31 Ocak 2025'e kadar uzattığı bildirildi.

Bu durumdan etkilenen yolcular, daha sonraki bir seyahat tarihi için ücretsiz olarak yeniden rezervasyon yaptırabilecek veya bilet ücret iadesi alabilecek.