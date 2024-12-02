Lufthansa'nın Tel Aviv uçuş iptal süresi uzatıldı
Orta Doğu'da yaşanan gerilimler havayolları şirketlerinin programlarını olumsuz yönde etkilemeyi sürdürüyor. Lufthansa Grubu da aldığı yeni bir kararla Tel Aviv'e uçuş iptallerini uzattığını açıkladı. Uçuşlar, yolcuların herhangi bir güvenlik sorunu yaşamaması açısından, 31 Ocak 2025'e kadar yapılamayacak.
AA
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Eurowings, Swiss, Brussels ve Austrian Airlines'ın sahibi olan Lufthansa Grubu'nun, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e uçuş iptallerinin süresini 31 Ocak 2025'e kadar uzattığı bildirildi.
Bu durumdan etkilenen yolcular, daha sonraki bir seyahat tarihi için ücretsiz olarak yeniden rezervasyon yaptırabilecek veya bilet ücret iadesi alabilecek.