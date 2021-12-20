Lukoil istasyonlarında otomasyon süreçlerini Petronet yürütecek

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (EPDK), 1 Ocak 2022’den itibaren akaryakıt şirketlerinin tüm istasyonlarında onaylanmış otomasyon firması ile çalışma zorunluluğu getirdi. Lukoil, Türkiye genelindeki 489 istasyonunun otomasyonu için Petronet ile işbirliği anlaşması yaptı.

İşbirliğine ilişkin açıklama yapan Lukoil Türkiye CEO’su Arash Repac, Petronet’in kendileri için yeni bir şirket olmadığını ve çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi. Hizmet kalitesinden emin oldukları için bütün istasyonlarının otomasyon sistemlerini Petronet’e ettiklerini belirten Repac, “Petronet otomasyon konusundaki lisansını yeni almış olmasına rağmen, biz kendilerinin kalitesinden emin olduğumuz için bu konuda da bir şüphemiz yoktu. Bu nedenle lisans alımından önce optimizasyon konusunda çalışmakta sakınca görmedik. Şu anda bütün istasyonlarımızdaki otomasyonu tamamladık. Yeni yılı sorunsuz bir şekilde karşılamaya hazırız.” diye konuştu.

Onaylanmış otomasyon şirketi lisansı aldı

Petronet Otomasyon Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Gemici ise, Lukoil ile birlikte olmanın kendileri için gurur verici olduğunu söyledi. Petronet olarak EPDK’nın öngördüğü mali, teknik ve idari yapıyı sağlayarak onaylanmış otomasyon şirketi lisansı aldıklarını anımsatan Gemici, “Şu an 489 akaryakıt istasyonunun dönüşümü son hızla devam ediyor ve son aşamaya gelindi. Bütün gücümüzle, bütün enerjimizle çalışıyoruz.” dedi.

Yakıt ve enerji otomasyonu sektörüne 10 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirten Gemici, son birkaç yılda ise Ar-Ge konusunda çok ciddi ilerleme kaydettiklerine dikkat çekti. Gemici, “Endüstriyel ürünler konusunda ciddi bir yol aldık. Bütün çabamız Ar-Ge ile geliştirdiğimiz inovatif ürünlerimizi başta Lukoil olmak üzere sektörün bütün oyuncularına var gücümüzle ve en iyi şekilde yansıtmak.” ifadelerini kullandı.