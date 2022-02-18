Lukoil, TPAO'nun da ortak olduğu projeden hisse aldı

Rusya'nın ikinci en büyük petrol üretim şirketi Lukoil Türkiye Petrolleri'nin (TPAO) de ortak olduğu Azerbaycan'ın Şah Deniz doğalgaz projesinde yüzde 9.99 hisseyi Malezyalı petrol ve gaz şirketi Petronas'tan 1.45 milyar dolara satın aldı.

Lukoil, Petronas'tan yüzde 15.5 hisseyi 2.25 milyar dolara satın almayı planlıyordu ancak projenin diğer hissedarlarından BP ve Azeri SOCAR'ın öncelikli alım haklarını kullanmasının ardından şirket hisse alım büyüklüğünü azalttı.

Anlaşmanın bugün tamamlanmasının ardından Şah Deniz projesinde Lukoil'in hisseleri yüzde 19.99 olurken, projenin operatörü BP yüzde 29.99, TPAO yüzde 19, SOCAR yüzde 14.35, NICO yüzde 10 ve SGC yüzde 6.67 paya sahip.