Lüks konut yatırımları gelişen ülkelere kayıyor

Pandeminin çoğu küresel şehirde ev fiyatlarında artışa neden olduğu iki yılın ardından manzaranın artık değiştiğine dikkat çeken emlak profesyoneli Aylin Pelin Onar, “Para daha pahalı hale geliyor, jeopolitik daha karmaşık hale geliyor ve Çin artık dünya ekonomisine güç vermiyor. Bu da ‘getiri öncelikli’ lüks konut yatırımında rotayı Londra, Berlin gibi gelişmiş şehir merkezlerinden Türkiye ve KKTC gibi gelişen ve prim potansiyeli daha yüksek ülke şehirlere çevirmiş durumda. KKTC’ye gayrimenkul yatırımında ilk sırada Türkiye yer alıyor. Almanya, Hollanda, İskandinav ülkeleri yanı sıra, Rusça konuşan ülkeler Türkiye’yi takip ediyor. Vergi avantajları, uygun fiyatlar, yaşam koşulları, kira çarpanı gibi avantajlı özellikler gelişen merkezleri daha da öne çıkaracak. Yüksek varlıklı göçmen sayısının sadece Çin’de 9,1 milyonun üzerinde olduğuna dikkat çeken Onar, “Hindistan, Rusya, Brezilya, Meksika, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve 190 bine yakın rakamla Türkiye ilk 8’de yer alıyor. Bu yatırımcıları yakalamak, onlara rehberlik etmek, güven vermek değerli bir iş” ifadelerini kullandı.

Dünyada sayılı profesyonellerin arasına girdi

Türkiye’de pazar payını her ay artıran, KKTC’de de lüks satışları ile öne çıkan Coldwell Banker Türkiye & KKTC’de emlak profesyoneli Aylin Pelin Onar, başarılarını uluslararası arenaya taşımaya devam ediyor. Amerika dışında lisanslı Lüks Konut Eğitmenliği yapan iki kişiden birisi olmayı başaran Onar, Haziran’da Beverly Hills’teki lüks konut zirvesinde sayılı profesyonellerden biri olarak konuşma yapmıştı. Şimdi de Phonenix’teki buluşmaya Coldwell Banker’ın en başarılı emlak profesyonellerinden biri olarak katıldı. Türkiye ve KKTC emlak piyasası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Globalde hem Türkiye’yi hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmeye devam edeceğini vurgulayan Uluslararası Lüks Konut Eğitmeni Onar, “100 binin üzerinde gayrimenkul profesyoneli olan, dünyanın ilk ve en eski gayrimenkul markası Coldwell Banker International’da örnek 14 profesyonelinden birisi olmak gurur verici” dedi.

20 yılı aşan tecrübesi ile KKTC ve Türkiye’yi birçok defa Amerika’da, Barselona, Portekiz gibi Avrupa ülkelerinde, uluslararası platformlarda temsil eden Onar, KKTC ve Türkiye'de ilk portföy videosu çeken, bu alanda bir çok ilke imza atan, ve yine tüm emlak markaları içinde uluslararası platformda konuşmacı panelist olan tek Türk kadın profesyoneli. Gerçekleştirdiği satışlarla Jaguar araçlarının resmi sponsoru olduğu ilk ve tek profesyoneli olabilmeyi de başaran Onar, KKTC’de ’Yılın En Başarılı İş Kadını’ da seçilmişti.