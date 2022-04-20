Lüks yat üreticisinden Türkiye için anlaşma

Büyük ölçekli lüks yatların üreticisi Italian Sea Group yat alım-satım ve kiralaması alanında faaliyet gösteren TWW Yachts ile ortaklık anlaşması imzaladıkları açıkladı.

Anlaşmaya göre TWW Yachts, İtalyan şirketin Amiral ve Tecnomar markalarını Türkiye, Mısır ve Azerbaycan'da temsil edecek.

Italian Sea Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Giuseppe Taranto yaptığı açıklamada, "Ortaklığın grubumuz için stratejik bir önemi var. Mısır, Türkiye ve Azerbaycan'ın lüks yatçılıkta değerlendirilmemiş bir potansiyeli var" dedi.