Lüksemburg'da iflas eden çelik tesisine Tosyalı Holding talip

Çelik üreticisi Liberty Steel'in Lüksemburg'un Dudelange kentinde bulunan üretim tesisinde önce işten çıkarmalar yapıldı, ardından da Aralık 2024'te resmen iflas geldi.

Luxembourg Times gazetesinin haberine göre tesisin satış süreci devam ediyor. 14 Şubat'a kadar şirketlere teklif verme süresi tanındı.

LCGB Sendikası Genel Sekreter Yardımcısı Robert Fornieri, tesisi satın almak için Tosyalı Holding'in de teklif verdiğini söyledi.

İki şirket son aşamada

Henüz teklifin detaylarının belli olmadığını aktaran Fornieri, bunun gelecek hafta belli olmasını beklediklerini dile getirdi.

Fornieri, tesisle birçok şirketin ilgilendiğini ancak son aşamaya Tosyalı ile adı açıklanmayan bir şirketin kaldığını kaydetti.

Anlaşma için son karar hükümetin

Tosyalı'nın teklifi için son aşama Ekonomi Bakanlığı olacak. Bakanlığın devlete ait tesisin satışı için onay vermesi gerekiyor. Fornieri, işçiler için istihdam müzakereleri yapılacağını da söyledi.

Dünya ham çelik üretiminde ilk 100 şirket arasında 82'nci sırada yer alan Tosyalı Holding, Avrupa'nın en hızlı büyüyen ikinci şirketi konumunda. Şirketin üç kıtada 40 tesisinde 15 bin çalışanı var. Tosyalı, her yıl neredeyse 10 milyon ton çelik ve demir üretiyor.

İşaretini vermişti

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, geçen ay Dünya Ekonomik Forumu’nun yıllık toplantıları için Davos'ta bulunduğu sırada Avrupa'da stratejik bir satın alma planladıklarını duyurmuştu.