Lüleburgaz’dan medikal beslenme ihracatı başladı

Fikret ÇENGEL

Sağlık yoluyla beslenmeyi insana ulaştırma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Danone, Lüleburgaz Üretim Yerleşkesi’ne malnütrisyon tedavisinde kullanılan medikal beslenme ürünlerini dünyaya ihraç etmeye başladı.

Türkiye’den ihraç edilen ilk medikal beslenme ürünü olan Nutricia Fortimel, İngiltere, Rusya ve AB ülkelerinde yüksek talep görüyor. Şirket kısa sürede artan talebi karşılamak için 3 vardiyaya geçerken, bu yıl içinde ikinci bandı hizmete alarak üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyor. Danone Türkiye Genel Müdürü Cem Küçükcan, 6 üretim tesisi, Ar-Ge merkezi ve Türkiye’nin dört bir yanında sahada çalışan yaklaşık 2 bin kişilik istihdama ulaştıklarını söyledi.

AB’ye ihracat yapacak

Genelde aşırı, yetersiz ya da dengesiz beslenme olarak tanımlanan malnütrisyonun çocuklardan yetişkinlere kadar milyonlarca insanı etkilediğini belirten Küçükcan, “Danone tarafından yapılan bu kritik yatırım ile, medikal beslenme ürünlerinin ülkemizde yerli üretimine katkı sağlıyoruz.

Ayrıca, ülkemizde üretilen medikal beslenme portföyü iç pazardaki ihtiyaca cevap vermenin yanı sıra; İngiltere, Rusya, Macaristan, Slovakya ve Çekya’ya ihraç ediliyor. Körfez ülkelerine de ihracatımız başlayacak. Özellikle İngiltere’den çok yüksek talep var. Medikal beslenme üretim tesisinin yıllık kapasite şu an için 18 bin ton. Danone, üretim kapasitesini 2 yıl içinde yüzde 50 artırırken, ihracatını ise 3 katına çıkaracak” dedi.

İlaç kapsamında değerlendirilen, katma değeri yüksek ve özel nitelikli ürün kategorisinde olan yeni ürünlerin halen sütlü beslenme ürünlerini ürettiklerini aktaran Küçükcan, Danone içinde Türkiye’nin bölgesel lider durumunda olduğunu ve yüksek bir potansiyel barındırdığını da belirterek, “Süt ve sütlü beslenme ile medikal ürünlerin yanı sıra su üretiminde de hem iç pazar hem de ihracatta büyüyoruz.

Projenin başlangıcından bu yana birçok Türk şirketi ile iş birliği yapmanın yanı sıra, üretimde kullanılan hammaddelerin de yerlileştirilmesiyle Türkiye'ye ve bölgesel kalkınmaya önemli bir değer katıyoruz” diye konuştu.