Luxury Line, MASKO'dan 70 ülkeye ihracat yapıyor

04 Ağustos 2020

İstanbul Mobilya ve Ahşap Eşya İmalatçıları Site İşletme Kooperatifi'nde (MASKO) faaliyet gösteren Luxury Line, Türkiye’nin farklı bölgelerinde üretimi gerçekleştirilen mobilyaları dört kıta 70’in üzerinde ülkede müşteriyle buluşturuyor.

Firma fiziksel mağazacılığın yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça yayınlanan online mağazası aracılığıyla da dünyanın her yerinden sipariş alıyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerin yer verilen Luxury Line Mobilya sahibi Ahmet Ekmen, son dönemde özellikle Afrika'da Türk lüks mobilyasına olan ilginin artarak devam ettiğini söyledi.

Siparişler online'a kaydı

Hem MASKO’ya hem de e-ticaret kanallarına ağırlıklı olarak Nijerya, Senegal, Somali, Katar, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkelerden alıcıların geldiğine dikkat çeken Ekmen, lüks mobilya siparişlerinin, pandemiyle birlikte showroom’dan sosyal medya ve e-ticaret kanallarına kaydığını aktardı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının mağazalarındaki yabancı ziyaretçi sayısında hissedilir bir azalmaya neden olduğunu belirten Ekmen, İstanbul’a gelemeyen yurt içi ve yurt dışı alıcılar, lüks mobilya taleplerini online kanallardan sorunsuzca karşılayabildiğini vurguladı. Yurt dışı kaynaklı alıcıların yoğun olarak geldiği MASKO mağazalarındaki ziyaretlerin ve siparişlerin online’a kaydığını söyleyen Ekmen, "5 dilde yayın yapan Luxury.com.tr sitesi ve özellikle Instagram üzerinden satışlarımızı sürdürüyoruz.” dedi.