Lydia Holding'den fon soruşturmasına ilişkin açıklama

Şirket bugünkü bildiriminde, Çevik’in bilgisine başvurulduğunu ve ifadesinin alındığını duyurdu.

Şirket açıklamasında, Lydia Holding, Lydia Yeşil Enerji Kaynakları (LYDYE) ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul (UFUK) olmak üzere üç şirketin manipülatif işlem, piyasa bozucu eylem, olağandışı para transferi veya piyasa güvenini zedeleyebilecek herhangi bir faaliyetin tarafı olmadığı belirtildi. Gerekli bilgi ve belgelerin yetkili mercilere sunulduğu, Enver Çevik’in ise ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Başsavcılıkça serbest bırakıldığı bildirildi.