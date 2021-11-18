Macellan, Alternatif ile işletmeleri bir fintech işletmesine dönüştürecek

Pandemiyle temassız teknolojilerin ödeme yöntemlerindeki payı giderek artıyor. Küresel salgından önce online ödeme aracı olarak kullanılan dijital cüzdanlar, güven, ulaşılabilirlik ve hız gibi kolaylıklarla tüketici ve şirketlerin radarına girdi.

Kredi kartı ve nakit ödemenin yerini almaya başlayan dijital cüzdanların en yeni teknolojilerle hızlı bir gelişim içerisinde olduğunu belirten Macellan CEO’su Göktürk Yetim, “Dijital cüzdanların sunduğu avantajlar, kişi ve kurumlarca kabul gördü. Her iki tarafın ihtiyaçlarına özel dijital çözümlere odaklanan teknoloji ve inovasyon şirketi Macellan’ın bünyesinde, fintech (finansal teknoloji) alanında geliştirdiğimiz Alternatif SuperApp ile işletmelerin dijital cüzdanlarını ve kampanyalarını tek bir uygulamada buluşturuyoruz. Böylece teknoloji yatırımı yapmadan 5,5 trilyon dolar büyüklüğe ulaşan fintech pazarının oyuncuları arasına kazandırıyoruz. Tüketicileri onlarca dijital cüzdan uygulamasını kullanmaktan, işletmeleri ise dijital cüzdan geliştirme maliyetinden kurtarıyoruz.” dedi.

Kağıt, araç, imza ve cüzdan artık dijital

Alternatif ile tüketicilerin ve işletmelerin günlük hayatta ihtiyaç duyabileceği temel alanlarda geliştirdikleri teknolojik çözümlere bir yenisini daha eklediklerini belirten Göktürk Yetim, “Arşimet Dijital Arşiv ile kağıdı, Bulut Filo Yönetimi ile aracı, Lagina Biyometrik İmza ile imzayı dijitalleştirdik. Şimdi de Alternatif ile de parayı dijitalleştiriyoruz. Alternatif’in sahip olduğu mobil altyapıyla ödeme deneyimini basitleştirdik. Alternatif ile adeta her işletmeyi bir fintech’e dönüştürüyoruz. İşletmelerin dijital cüzdanlarının, alışverişte kullanılan nakit ve kartın yerini almasını hedefliyoruz.” diye konuştu.

İşletmeler müşteri verileriyle verimliliklerini artıracak

Macellan CEO’su Göktürk Yetim, Alternatif’in sağladığı avantajlara ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Alternatif ile her işletme ödeme alabileceği bir mobil ödeme altyapısına, müşterilerine avantaj sunabileceği esnek bir kampanya modülüne ve müşteri verilerini kullanarak verimliliğini artırabileceği bir CRM sistemine sahip olacak. İşletmeler; dijital cüzdan, sadakat programı, dijital hediye kartı, kurumsal cüzdan ve QR menü gibi birçok özelliği barındıran bu teknolojik altyapıya maliyetsiz bir şekilde sahip olabilecek. Tüketiciler ise işletmeye özel cüzdan oluşturabilecek, uygulamadaki kampanyalardan ve QR kodla ödeme kolaylığından yararlanabilecek.”

"Kurumsal iş birliklerinin yolunu açacak"

Alternatif’in sunduğu avantajlarla şirketlere çok sayıda değer katacaklarını belirten Göktürk Yetim, “Kurumsal cüzdan ve kurumsal indirim özellikleriyle üye işyerlerinin ana şirketle işbirliği yapmasını sağlayacağız. Kurumsal cüzdan ile personelin çalıştığı kurum adına yaptığı harcamaların fiş ve fatura gibi operasyonel süreçlerini ortadan kaldırırken, kurumsal indirimle çalışanların kolay bir şekilde indirimlerden faydalanmasını sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

30’a yakın işletme tarafından kullanılıyor

Market, kırtasiye, sağlık kuruluşu, kafe ve restoran gibi çok sayıda işletmenin dijital cüzdanlarını tek bir uygulamada bir araya getirdiklerini vurgulayan Macellan CPO’su Zeynel Enes Mirza ise, “2020’de Türkiye’nin en hızlı büyüyen 11. şirketi seçilen Macellan olarak, Türkiye’nin yanı sıra ABD, Kanada ve Katar'da 6 ofiste yaklaşık 160 çalışanımızla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Son teknolojik çözümümüz Alternatif, aralarında yerel ve uluslararası işletmelerin yer aldığı 30’a yakın işletme tarafından kullanılıyor. Tüketiciler uygulama üzerinden işletmelerin cüzdanlarını görüntüleyip kampanyaları takip edebiliyor. İşletmeler ise finansal açıdan erken ödeme alma ve müşteri sadakati yaratma gibi fırsatlara sahip oluyor. Sunduğumuz avantajlarla hem işletmelere hem de tüketicilere güven odaklı bir değer kazandıracağız.” diye konuştu.

"Alternatif’i işletmeler için bir ödeme pazar yerine getirecek"

Alternatif ile kullanıcıların günlük hayatta harcama yaptığı sektörlerin çoğuna dokunabilmeyi hedeflediklerini söyleyen Mirza, “İşletme ve tüketicilerin QR kodla ödemelerini güvenle yaparak cüzdanlarını hızlı bir şekilde paylaşabilme imkânı sunduğumuz uygulamamızı geliştirmeye devam ediyoruz. Scan & Go ve hızlı sipariş gibi tüketici ve işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik yeni özellikleri de yakında uygulamamıza ekleyeceğiz. Yıl sonuna kadar 10 sektörden 100’e yakın markayı bünyemize almayı hedefliyoruz. Uygulamamıza yeni markaları da dahil ederek Alternatif SuperApp’i işletmeler için bir ödeme pazaryeri haline getireceğiz.” dedi.

B2Press’in katkılarıyla...