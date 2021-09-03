Maçkolik ve Sahadan, İstanbul Portföy çatısı altına girdi

Portföy yönetim şirketi İstanbul Portföy’ün kurucusu ve yöneticisi olduğu, Pre IPO Girişim Sermayesi Fonu ile TwoZero Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yatırımı olan Sporttz Spor Yatırımları A.Ş, spor haberleri ve canlı skor portalları Match En Direct, Maçkolik ve Sahadan’ı DAZN Group’tan satın aldığını duyurdu.

Satın almanın Sporttz Spor Yatırımları A.Ş ve PreIPO Fonu tarafından gerçekleştirileceği belirtilirken, anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

İstanbul Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, satın alma ile ilgili, "Tüm dünyadaki milyonlarca kullanıcısıyla Maçkolik ve Match en Direct’in yatırımcısı olmak bizleri son derece heyecanlandırıyor. Spor, medya, eğlence alanlarında dijitalleşme ve artan etkileşim ile bir devrim yaşanıyor ve kurucusu olduğumuz TwoZero Ventures ve Sporttz ile bu sektörlerde önemli bir oyuncu olarak kendimizi konumlandırmak istiyoruz. Türkiye’de alternatif yatırımların lideri olma yolunda ilerlerken, geleneksel spor sektörünün dijitale doğru dönüşeceğini ve bu alanda yapılan yatırımların da orta vadede son derece cazip kalmaya devam edeceğini ön görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

DAZN Group Müşterilerden ve Kurumsal Strateji’den Sorumlu Başkan Yardımcısı James Goldwin ise “Match en Direct, Maçkolik ve Sahadan’ın bugüne kadar başardıklarıyla gurur duyuyoruz. İstanbul Portföy’ün yatırım ve desteğiyle bu markaların başarılarına yenilerini ekleyeceğine inanıyorum. DAZN Group olarak ise, kaynağımızı ve enerjimizi global spor platformlarına yönlendireceğiz ve bu stratejiye daha fazla odaklanacağız” dedi.