‘Made in Türkiye’ etiketiyle 5 milyar dolarlık ihracata koşuyor

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Trendyol, KOBİ’lerin e-ihracat yolunu pati­kadan otoyola dönüş­türmek üzere yeni bir atılım başlattı. Türkiye’deki üreticile­rin yıllık 1 milyar dolarlık e-ih­racatına aracılık eden Trend­yol’un hedefi; bu yıl bu rakamı 2 milyar dolara, kısa süre içinde de yıllık 5 milyar dolar seviyesi­ne çıkarmak.

E-ihracat hamle­sinin işaret fişeği Paris Olimpi­yatları’nda, Şanzelize’nin mer­kezinde atıldı. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, De­nizlili üreticilerin ürettiği ko­leksiyonların kapış kapış satıl­dığı Şanzelize’deki dev Olimpi­yat ürünleri satış mağazasında satılan ürünlerin hikayesini, Filenin Sultanları’nın Domi­nik Cumhuriyeti maçını izle­mek için davet ettiği bir grup gazeteci ile paylaştı.

Özel koleksiyon hazırladı

Trendyol, 2021’den bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Ko­mitesi’nin ve Futbol Milli Ta­kımları’nın sponsoru. 2022 yı­lından bu yana da Türkiye Vo­leybol Milli Takımları ana sponsoru. UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyona­sı’nın tek Türk partneri olan Trendyol, Paris 2024 Yaz Olim­piyatları’nda da global marka­ların yanında Türk markası ola­rak adını yazdırmış. Çağlayan Çetin, “Olimpiyatlarda Resmi E-Ticaret Hizmetleri Partneri anlaşmamız tarihi bir önem ta­şıyor. Böylece 130 yıllık Ulusla­rarası Olimpiyat Komitesi’nin tarihindeki ilk Türk partneri olduk. Ayrıca gerçekleştirdiği­miz lisans anlaşmamız kapsa­mında özel bir Olimpiyat Ko­leksiyonu hazırladık” dedi.

60 bin adetlik üretim

Bu süreç; çok yoğun görüş­meler, ürünlerin her detayı­nın incelenmesi ve Uluslara­rası Olimpiyat Komitesi’nin yüksek standartlarının yeri­ne getirilmesiyle mümkün ol­muş. Trendyol’dan geniş bir ekip, Lozan’da adeta bunun için kamp kurmuş.

Çağlayan Çetin, şöyle anlattı: “Çünkü biz ülkemizin üretim gücüne, te­darikçilerine, kaliteli üretim yapan markalarına, ürünleri­ne ve lojistik avantajlarına gü­veniyoruz. Olimpik halkaları ve olimpiyatların ruhuna sa­hip mesajları üzerinde taşıyan Olimpiyat Koleksiyonumuzu IOC ile anlaşmamız kapsamın­da dünyanın dört bir yanın­da satışa çıkardık.

Paris 2024 oyunları kapsamında Şanzeli­ze ile Concorde Meydanı ara­sında bir Resmi Olimpiyat Ma­ğazası açıldı. Paris 2024’e dair tüm ürünlerin satıldığı ve tüm dünyadan ziyaretçilerin geldi­ği bu mağazada yer alan Türk markası Trendyol. Denizli baş­ta olmak üzere Anadolu’nun dört bir yanında üretilen ko­leksiyonda t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şap­kası, plaj havlusu ve bez çan­ta gibi 19 farklı parça bulunu­yor. 60 bin adet üretim yapıldı.

Uluslararası Olimpiyat Komi­tesi’nin merkezinin bulundu­ğu Lozan’daki Olimpiyat Mü­zesi (The Olympic Museum) de dahil olmak üzere ‘Made in Türkiye’ etiketli koleksiyon tüm dünya ile buluştu. Ürünler Türkiye’de Trendyolmilla uy­gulamamız üzerinden; Azer­baycan, Birleşik Arap Emir­likleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman, Çekya, Romanya, Hollanda, Al­manya’da da Trendyol uygula­mamız üzerinden uluslararası satışa sunuldu.”

90 bin satıcı e-ihracatçı oldu

Trendyol Grubu Başkanı Çağ­layan Çetin, Uluslararası Olim­piyat Komitesi ile iş birlikleri­nin 2026 Milano Kış Olimpi­yatları ve 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları’nı da kapsadığı­nı anlattı. Çetin, “Türkiye’de do­ğan ve Türkiye’de büyüyen, gü­cünü Türk üreticilerinden alan Trendyol olarak hedefimiz; ül­kemizin sahip olduğu potansi­yeli en iyi şekilde değerlendir­mek. Türk ürünlerinin ve Türk satıcılarının sürdürülebilir bir iş modeliyle dünyada rekabetçi hale gelmesini istiyoruz. Bu yol­da e-ihracat odaklı çalışmaları­mıza son yıllarda hız kazandır­dık. Geniş kapsamlı mikro ihra­cat çözümleri ile 70 bini KOBİ olmak üzere, toplamda son 90 bini aşkın satıcımızı e-ihracatçı hale getirdik” dedi.

E-ihracatı kolaylaştıracak

Çetin, önümüzdeki dönem­de Trendyol üzerinden yapı­lan e-ihracatı yıllık 5 milyar dolar seviyesine getirebilmek için Türk oyuncuları ve influ­encer’larıyla kültürel bir et­ki gücü yaratan Türkiye’nin, e-ihracatta sahip olduğu po­tansiyeli açığa çıkarmasına daha da fazla destek verecek­lerini anlattı. Çetin, “Gümrük süreçleri, finansal süreçler, iade ve iptal opsiyonları gibi konularda e-ihracatı kolaylaş­tıracak ve herkes için erişile­bilir hale getirecek yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Lojistik ağımızı genişletiyoruz” dedi.

Uzakdoğulu KOBİ’lerin değil, Türk KOBİ’lerinin ürünlerini satıyor

Türkiye’de e-ticaretin günde­mi, son dönemde pazara yeni giren ve Uzakdoğulu üreticile­rin ürünlerini gümrük düzen­lemelerindeki açığı kullana­rak çok ucuza getiren siteler…

Bu siteler aslında Uzakdoğu­lu KOBİ’leri sübvanse ediyor, onları destekliyor. Bu süreç, Türkiye’deki küçük üreticile­rin rekabet şansını sıfırlıyor ve onları yol olmaya itiyor. Trendyol Grubu Başkanı Çağ­layan Çetin, adil rekabe­tin öneminin altını çizerken Trendyol üzerinden satılan ürünlerin tamamının Türki­ye’de üretildiğini vurguladı.

“Son 3 yılda 14 milyar TL vergi ödedik”

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, vergi tar­tışmalarına dair sorumuzu şöyle yanıtladı: “Tüm faa­liyetlerimizi Türkiye Cum­huriyeti’nin kanun ve vergi sistemine tamamen uyum­lu bir şekilde yürütüyoruz.

Kurumlar Vergisi, Dijital Hiz­met Vergisi, Dijital Reklam Stopajına ve ilgili tüm diğer vergilere tabiyiz. Şirketimi­zin resmi kayıtlardaki ismi olan DSM Grup olarak yal­nızca 2021-2023 dönemine devletin ilgili kurumlarına ödemiş olduğumuz vergi tutarı 14 milyar TL oldu.” Sosyal medyada dolaşan Trendyol’un vergi ödeme­diğine dair belge ise Trend­yol’un bir iştiraki olan kurye şirketi imiş. Çetin, Trend­yol’un vergiye dair verileri­nin DSM Grup olan şirket adı üzerinden göründüğünü ifade etti.

“Türkiye’ye 3 milyar dolar yatırım getirdik”

-Türkiye’de Silikon Vadisi yatırımının geldiği ilk şirket Trendyol’dur. Sonra Alibaba yatırımı geldi. Ardından biz şimdi Orta Doğu’ya, Avrupa’ya açılmak istiyoruz. Başka yatırımcılar da alalım dedik. Yatırım turuna çıktık ve turun sonucunda da Trendyol Türkiye’nin ilk decacorn’u oldu.

-Dünyanın en büyük teknoloji fonu Softbank’i Japonya’dan ortak aldık. General Atlantic Ameri­ka’nın en büyük teknoloji fonundan Princeville Ca­pital, Avrupa’nın en büyük teknoloji fonlarından biri gibi yatırımcılar geldi. Abu Dabi ve Katar devlet fonla­rından yatırım aldık.

-Böylece Türkiye’ye 3 milyar dolar yatırım getirdik. Türkiye’ye böyle bir yatırım getiren teknoloji şirketi bulunmuyor. Yatırımcılarımız sadece yatırım değil, know-how paylaşımıyla da bize destek oluyor.

- Bu rakamın tamamı Türkiye’deki yatırımları­mız, özellikle de tekno­loji ve lojistik yatırımları yapıldı. Bizim altyapımızı, teknolojimizi deneyimle­meleri için zaman zaman Avrupa’dan teknoloji şir­ketlerini İstanbul’a davet ediyoruz. Bizim teknolo­jimizi gördüklerinde “Siz bizden 10 yıllarca ötedesi­niz” diyorlar.