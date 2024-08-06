‘Made in Türkiye’ etiketiyle 5 milyar dolarlık ihracata koşuyor
Trendyol spor sponsorlukları ile Türkiye’nin KOBİ üreticilerini dünya pazarına taşıyor. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Olimpiyatların ilk Türk e-ticaret hizmet partneri olduklarını, hazırladıkları koleksiyonla Denizlili üreticileri Paris Şanzelize’ye taşıdıklarını anlattı.
Özlem ERMİŞ BEYHAN
Trendyol, KOBİ’lerin e-ihracat yolunu patikadan otoyola dönüştürmek üzere yeni bir atılım başlattı. Türkiye’deki üreticilerin yıllık 1 milyar dolarlık e-ihracatına aracılık eden Trendyol’un hedefi; bu yıl bu rakamı 2 milyar dolara, kısa süre içinde de yıllık 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak.
E-ihracat hamlesinin işaret fişeği Paris Olimpiyatları’nda, Şanzelize’nin merkezinde atıldı. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Denizlili üreticilerin ürettiği koleksiyonların kapış kapış satıldığı Şanzelize’deki dev Olimpiyat ürünleri satış mağazasında satılan ürünlerin hikayesini, Filenin Sultanları’nın Dominik Cumhuriyeti maçını izlemek için davet ettiği bir grup gazeteci ile paylaştı.
Özel koleksiyon hazırladı
Trendyol, 2021’den bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin ve Futbol Milli Takımları’nın sponsoru. 2022 yılından bu yana da Türkiye Voleybol Milli Takımları ana sponsoru. UEFA EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın tek Türk partneri olan Trendyol, Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’nda da global markaların yanında Türk markası olarak adını yazdırmış. Çağlayan Çetin, “Olimpiyatlarda Resmi E-Ticaret Hizmetleri Partneri anlaşmamız tarihi bir önem taşıyor. Böylece 130 yıllık Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin tarihindeki ilk Türk partneri olduk. Ayrıca gerçekleştirdiğimiz lisans anlaşmamız kapsamında özel bir Olimpiyat Koleksiyonu hazırladık” dedi.
60 bin adetlik üretim
Bu süreç; çok yoğun görüşmeler, ürünlerin her detayının incelenmesi ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin yüksek standartlarının yerine getirilmesiyle mümkün olmuş. Trendyol’dan geniş bir ekip, Lozan’da adeta bunun için kamp kurmuş.
Çağlayan Çetin, şöyle anlattı: “Çünkü biz ülkemizin üretim gücüne, tedarikçilerine, kaliteli üretim yapan markalarına, ürünlerine ve lojistik avantajlarına güveniyoruz. Olimpik halkaları ve olimpiyatların ruhuna sahip mesajları üzerinde taşıyan Olimpiyat Koleksiyonumuzu IOC ile anlaşmamız kapsamında dünyanın dört bir yanında satışa çıkardık.
Paris 2024 oyunları kapsamında Şanzelize ile Concorde Meydanı arasında bir Resmi Olimpiyat Mağazası açıldı. Paris 2024’e dair tüm ürünlerin satıldığı ve tüm dünyadan ziyaretçilerin geldiği bu mağazada yer alan Türk markası Trendyol. Denizli başta olmak üzere Anadolu’nun dört bir yanında üretilen koleksiyonda t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta gibi 19 farklı parça bulunuyor. 60 bin adet üretim yapıldı.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin merkezinin bulunduğu Lozan’daki Olimpiyat Müzesi (The Olympic Museum) de dahil olmak üzere ‘Made in Türkiye’ etiketli koleksiyon tüm dünya ile buluştu. Ürünler Türkiye’de Trendyolmilla uygulamamız üzerinden; Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman, Çekya, Romanya, Hollanda, Almanya’da da Trendyol uygulamamız üzerinden uluslararası satışa sunuldu.”
90 bin satıcı e-ihracatçı oldu
Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile iş birliklerinin 2026 Milano Kış Olimpiyatları ve 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyatları’nı da kapsadığını anlattı. Çetin, “Türkiye’de doğan ve Türkiye’de büyüyen, gücünü Türk üreticilerinden alan Trendyol olarak hedefimiz; ülkemizin sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek. Türk ürünlerinin ve Türk satıcılarının sürdürülebilir bir iş modeliyle dünyada rekabetçi hale gelmesini istiyoruz. Bu yolda e-ihracat odaklı çalışmalarımıza son yıllarda hız kazandırdık. Geniş kapsamlı mikro ihracat çözümleri ile 70 bini KOBİ olmak üzere, toplamda son 90 bini aşkın satıcımızı e-ihracatçı hale getirdik” dedi.
E-ihracatı kolaylaştıracak
Çetin, önümüzdeki dönemde Trendyol üzerinden yapılan e-ihracatı yıllık 5 milyar dolar seviyesine getirebilmek için Türk oyuncuları ve influencer’larıyla kültürel bir etki gücü yaratan Türkiye’nin, e-ihracatta sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmasına daha da fazla destek vereceklerini anlattı. Çetin, “Gümrük süreçleri, finansal süreçler, iade ve iptal opsiyonları gibi konularda e-ihracatı kolaylaştıracak ve herkes için erişilebilir hale getirecek yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Lojistik ağımızı genişletiyoruz” dedi.
Uzakdoğulu KOBİ’lerin değil, Türk KOBİ’lerinin ürünlerini satıyor
Türkiye’de e-ticaretin gündemi, son dönemde pazara yeni giren ve Uzakdoğulu üreticilerin ürünlerini gümrük düzenlemelerindeki açığı kullanarak çok ucuza getiren siteler…
Bu siteler aslında Uzakdoğulu KOBİ’leri sübvanse ediyor, onları destekliyor. Bu süreç, Türkiye’deki küçük üreticilerin rekabet şansını sıfırlıyor ve onları yol olmaya itiyor. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, adil rekabetin öneminin altını çizerken Trendyol üzerinden satılan ürünlerin tamamının Türkiye’de üretildiğini vurguladı.
“Son 3 yılda 14 milyar TL vergi ödedik”
Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, vergi tartışmalarına dair sorumuzu şöyle yanıtladı: “Tüm faaliyetlerimizi Türkiye Cumhuriyeti’nin kanun ve vergi sistemine tamamen uyumlu bir şekilde yürütüyoruz.
Kurumlar Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi, Dijital Reklam Stopajına ve ilgili tüm diğer vergilere tabiyiz. Şirketimizin resmi kayıtlardaki ismi olan DSM Grup olarak yalnızca 2021-2023 dönemine devletin ilgili kurumlarına ödemiş olduğumuz vergi tutarı 14 milyar TL oldu.” Sosyal medyada dolaşan Trendyol’un vergi ödemediğine dair belge ise Trendyol’un bir iştiraki olan kurye şirketi imiş. Çetin, Trendyol’un vergiye dair verilerinin DSM Grup olan şirket adı üzerinden göründüğünü ifade etti.
“Türkiye’ye 3 milyar dolar yatırım getirdik”
-Türkiye’de Silikon Vadisi yatırımının geldiği ilk şirket Trendyol’dur. Sonra Alibaba yatırımı geldi. Ardından biz şimdi Orta Doğu’ya, Avrupa’ya açılmak istiyoruz. Başka yatırımcılar da alalım dedik. Yatırım turuna çıktık ve turun sonucunda da Trendyol Türkiye’nin ilk decacorn’u oldu.
-Dünyanın en büyük teknoloji fonu Softbank’i Japonya’dan ortak aldık. General Atlantic Amerika’nın en büyük teknoloji fonundan Princeville Capital, Avrupa’nın en büyük teknoloji fonlarından biri gibi yatırımcılar geldi. Abu Dabi ve Katar devlet fonlarından yatırım aldık.
-Böylece Türkiye’ye 3 milyar dolar yatırım getirdik. Türkiye’ye böyle bir yatırım getiren teknoloji şirketi bulunmuyor. Yatırımcılarımız sadece yatırım değil, know-how paylaşımıyla da bize destek oluyor.
- Bu rakamın tamamı Türkiye’deki yatırımlarımız, özellikle de teknoloji ve lojistik yatırımları yapıldı. Bizim altyapımızı, teknolojimizi deneyimlemeleri için zaman zaman Avrupa’dan teknoloji şirketlerini İstanbul’a davet ediyoruz. Bizim teknolojimizi gördüklerinde “Siz bizden 10 yıllarca ötedesiniz” diyorlar.