Madosan, Afrika pazarında büyüyecek

20 Mayıs 2019

Ürünlerinin tamamına yakınının yüzde 100 yerli ve milli üretim olduğunu söyleyen Madosan Raf Sistemleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Saygın, 2019 yılının ilk çeyreğinde yurtiçinde pazarda yüzde 30’a varan daralma olduğunu ve bu açığı ihracat artışı ile aştıklarını dile getirdi.

Hem depo raf sistemleri hem de mağaza market ekipmanları alanında metalden ahşaba, camdan akriliğe birçok farklı malzeme ile iş ortaklarına çözüm üreten Madosan Raf Sistemleri, bu yıl faaliyetinin 26’ncı yılını kutluyor. Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde 13 bin metrekare entegre üretim tesisinde faaliyet gösteren firma; rafa ihtiyaç duyulan perakende ve lojistik sektörlerine hitap eden bir ürün gamına sahip.

Kullandıkları hammaddelerin tamamını yerli ve milli üretim yapan tedarikçilerden sağladıklarını kaydeden Madosan Raf Sistemleri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Saygın, yerli hammadde tercihinin ortaya çıkardıkları nihai ürünün kalitesine de direkt pozitif yansıdığını belirtti.

Saygın, “Ürünlerimiz rafın ihtiyaç duyulduğu birçok mağaza ve marketin yanı sıra işletmelerin üretim, sevkiyat ve stok alanlarında kullanılıyor. Ülkemizde raf sektörünün kalite ve rekabetçi fiyat konusunda yaşadığı başarıları, Ar-Ge ve tasarım ile de güçlendirmesi halinde, uluslararası rakiplerimiz karşısında daha başarılı olacağımıza inanıyoruz” dedi.

Genellikle proje bazlı çalıştıklarını ifade eden Sevgi Saygın, “Gelişen Afrika ve diğer bölgelerdeki pazarlardan daha fazla pay almak adına, pazarlama faaliyetlerimize her geçen gün daha da yoğunlaşarak devam ediyoruz. Ayrıca, ABD’nin gümrük vergilerinde, mevcut Uzak Doğulu partnerlerine uyguladığı kuralları sertleştirmeye başlaması, ülkemiz ve firmamız için de bir fırsat oluşturuyor” dedi.

Saygın, 2019 yılının ilk çeyreğinde yurtiçinde pazarda yüzde 30’a varan daralma olduğunu ve bu açığı ihracat artışı ile aştıklarını dile getirdi.

Tasarım merkezi olmak istiyor

Tasarım merkezi olmak için bakanlığa başvurmayı planladıklarını anımsatan Sevgi Saygın, ürünlerinin teknik analizlerinin yapılması ve raporlanması konusunda Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliği içinde olduklarını belirtti. Saygın, “Halihazırda üzerinde çalıştığımız yüksek irtifa depo raf sistemleri, otomatik depolama çözümleri, akıllı raf sistemleri, robot uygulamaları ve insansız kasa altlığı konularında önemli aşamalar kaydettik” şeklinde konuştu.

Perakendenin her alanında farklı konseptlerde mağaza ve marketlere raf sistemleri verdiklerini belirten Saygın, ayrıca işletmelerin ve özellikle lojistik sektörünün ihtiyacı olan depolanacak ürüne göre tasarlanmış ağır yük depo raf sistemleri yaptıklarından bahsetti.

Sevgi Saygın, “Bu ürünlerin proje aşamasından montajına kadarki tüm süreci planlayıp yönetiyoruz. İş ortaklarımız yurtiçinde ağırlıklı olarak üretim yapan işletmeler ve lojistik depoları; yurtdışında ise ihracatımızın büyük bölümünü zincir gıda marketler oluşturuyor. Carrefour, Leroy Merlin, Auchan, Rossmann gibi uluslararası markaları bunların arasında sayabiliriz” diye konuştu.

Sektöründe ilk 5’e giriyor

2018 yılının ikinci yarısında başlayan kapasite artırım çalışmaları ile 4 bin metrekarelik ilave üretim tesisi yatırımı gerçekleştirdiklerini ve devreye aldıklarını belirten Sevgi Saygın, “Makine parkurumuzu da kademeli olarak yenilemeye devam ediyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızı özellikle önümüzdeki dönemde hem perakende alanında hem de depolama ve lojistik alanında otomasyonun daha fazla kullanıldığı akıllı çözümlerin eklenmesi ile devam ettireceğiz. Bu yıl da tam otomasyonlu robot teknolojisi ile boya yapabilen komple yeni bir sistemin siparişini verdik. Mevcut boyahane kapasitemizi dört katına çıkaracak bu yatırımı ağustos ayında devreye alacağız. Toplam 122 kişiye istihdam sağlıyoruz. Makine parkurumuzun yanında insana yatırım da önceliğimiz. Bu nedenle, profesyonel bir aile olabilmek için de önemli yatırımlar yapıyoruz” dedi.

Madosan’ın Türkiye’de sektöründe ilk beş firma arasında olduğunu ifade eden Sevgi Saygın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sene kuruluşumuzun 26’ncı yılını kutluyoruz. Gönül rahatlığı ile belirtebiliriz ki, tasarım ve üretim olanaklarımızdaki esneklik, yüksek kapasite imkanı ve uluslararası normlara uygun ürün ortaya koymamız ile diğer meslektaş firmalardan ayrışıyoruz.”