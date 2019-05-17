Madosan Afrika pazarındaki payını büyütmek istiyor

17 Mayıs 2019

Zehra ORUÇ

BURSA - Hem depo raf sistemleri hem de mağaza market ekipmanları alanında metalden ahşaba, camdan akriliğe birçok farklı malzeme ile iş ortaklarına çözümler sunan Madosan Raf Sistemleri, bu yıl faaliyetinin 26’ıncı yılını kutluyor. Hasanağa Organize Sanayi Bölgesinde 13 bin metrekare entegre üretim tesisinde faaliyet gösteren firma; rafa ihtiyaç duyulan perakende ve lojistik sektörlerine hitap eden bir ürün gamına sahip. “Ürünlerimizin tamamına yakını yüzde 100 yerli ve milli üretim çıktısı” diyen Madosan Raf Sistemleri AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Sevgi Saygın, kullandıkları hammaddelerin tamamını yerli ve milli üretim yapan tedarikçilerden sağladıklarını kaydetti. Yerli hammadde tercihinin, ortaya çıkardıkları nihai ürünün kalitesine de direkt pozitif yansıdığını belirten Saygın, “Ürünlerimiz rafın ihtiyaç duyulduğu birçok mağaza ve marketlerin yanı sıra işletmelerin üretim, sevkiyat ve stok alanlarında kullanılıyor. Ülkemizde raf sektörünün kalite ve rekabetçi fiyat konusunda yaşadığı başarıları, Ar-Ge ve tasarım ile de güçlendirmesi halinde, uluslararası rakiplerimiz karşısında daha başarılı olacağımıza inanıyoruz” dedi. Genellikle proje bazlı çalıştıklarını ifade eden Sevgi Saygın, “Gelişen Afrika ve diğer bölgelerdeki pazarlardan daha fazla pay almak adına, pazarlama faaliyetlerimize her geçen gün daha da yoğunlaşarak devam ediyoruz. Ayrıca, ABD’nin gümrük vergilerinde, mevcut Uzak Doğulu partnerlerine uyguladığı kuralları sertleştirmeye başlaması, ülkemiz ve firmamız için de bir fırsat oluşturuyor” dedi. Saygın, 2019 yılının ilk çeyreğinde yurt içinde pazarda yüzde 30’a varan daralma olduğunu ve bu açığı ihracat artışı ile aştıklarını dile getirdi.

Tasarım Merkezi olmak istiyor

Tasarım Merkezi başvurusunda da bulunmayı planladıklarını anımsatan Sevgi Saygın, ürünlerinin teknik analizlerinin yapılması ve raporlanması konusunda Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliği içinde olduklarını belirtti. Saygın, “Halihazırda üzerinde çalıştığımız yüksek irtifa depo raf sistemleri, otomatik depolama çözümleri, akıllı raf sistemleri, robot uygulamaları ve insansız kasa altlığı konularında önemli aşamalar kaydettik” şeklinde konuştu. Perakendenin her alanında farklı konseptlerde mağaza ve marketlere raf sistemleri verdiklerini belirten Saygın, ayrıca işletmelerin ve özellikle lojistik sektörünün ihtiyacı olan depolanacak ürüne göre tasarlanmış ağır yük depo raf sistemleri yaptıklarından bahsetti. Sevgi Saygın, “Bu ürünlerin proje aşamasından montajına kadarki tüm süreci planlayıp yönetiyoruz. İş ortaklarımız yurt içinde ağırlıklı olarak üretim yapan işletmeler ve lojistik depoları; yurt dışında ise ihracatımızın büyük bölümünü zincir gıda marketler oluşturmakta. Carrefour, Leroy Merlin, Auchan, Rossmann gibi uluslararası markaları bunların arasında sayabiliriz” diye konuştu.

Sektöründe ilk 5’e giriyor

2018 yılının ikinci yarısında başlayan kapasite artırım çalışmaları ile 4 bin metrekarelik ilave üretim tesisi yatırımı gerçekleştirdiklerini ve devreye aldıklarını belirten Sevgi Saygın, “Makine parkurumuzu da kademeli olarak yenilemeye devam ediyoruz. Bu alandaki yatırımlarımızı özellikle önümüzdeki dönemde hem perakende alanında hem de depolama ve lojistik alanında otomasyonun daha fazla kullanıldığı akıllı çözümlerin eklenmesi ile devam ettireceğiz. Bu yıl da tam otomasyonlu robot teknolojisi ile boya yapabilen komple yeni bir sistemin siparişini verdik. Mevcut boyahane kapasitemizi 4 katına çıkaracak bu yatırımı ağustos ayında devreye alacağız. Toplamda 122 kişiye istihdam sağlıyoruz. Makine parkurumuzun yanında insana yatırım da önceliklerimiz arasında. Bu nedenle, profesyonel bir aile olabilmek için de önemli yatırımlar yapıyoruz” dedi. Madosan’ın Türkiye’de sektöründe ilk 5 firma arasında olduğunu ifade eden Sevgi Saygın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sene kuruluşumuzun 26’ıncı yılını kutluyoruz. Gönül rahatlığı ile belirtebiliriz ki, tasarım ve üretim olanaklarımızdaki esneklik, yüksek kapasite imkanı ve uluslar arası normlara uygun ürün ortaya koymamız ile diğer meslektaş firmalardan ayrışmaktayız.”

“Güvenlik ve hassasiyet önceliği mali kaygılara yenik düşebiliyor”

“Güvenilir raflar yapıyoruz” diyen Sevgi Saygın, güvenliği çok önemsediklerinin altını çizdi. “Çözüm ortağı olduğumuz müşterilerimize projelerinde önemsenecek ilk konunun can güvenliği olduğunu ve firmamızın bu konuda herhangi bir taviz vermeden proje çalışması yapacağını öncelikle anlatıyoruz” dedi. Bu konunun sektörün de öncelikli sorunları arasında yer aldığını belirten Saygın, “Güvenliği ön planda tutmanın sektörde henüz tam doğru bir zemine oturtulmaması, maalesef kimi firmaların alım esnasında son derece hassas olan bu konuya önem vermemesini beraberinde getiriyor. Bu hususu bazen firmaların teknik veya satın alma departmanlarındaki yetkililere anlatmakta zorlanabiliyoruz. Güvenlik ve hassasiyet önceliği maalesef mali kaygılara yenik düşebiliyor” değerlendirmesini yaptı.