Madosan, Avusturyalı şirketle ortak oldu

02 Eylül 2020

ZEHRA ORUÇ / BURSA

Bursa’da faaliyet gösteren ve ürettiği ürünleri 74 ülkeye ihraç eden Madosan Raf Sistemleri AŞ ile Avusturya’nın köklü aile şirketlerinden Umdasch Group AG’nin bir parçası olan Umdasch The Store Makers ortaklık için anlaştı. Avusturyalı şirket, Madosan'ın yüzde 55 hissesini satın alırken iki şirket eylül ayı sonuna kadar güçlerini birleştirecek.

1993 yılında kurulan, halen Bursa Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Madosan, üretimini 16 bin m2'lik alana sahip fabrikada 125 çalışanı ile gerçekleştiriyor. Mağaza, market, depo, yapı market, eczane, benzin istasyonu, kozmetik mağazaları, elektro market gibi geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Madosan satışlarının yüzde 65'ini 74 ülkeye ihraç ediyor. 1868 yılında kurulan Umdasch Group AG'nin bir parçası olan Umdasch The Store Makers ise bugün 1.500 çalışanıyla 250 milyon Euro ciro elde ediyor.

“Büyümeyi sürdürmemize yardımcı olacak"

Umdasch The Store Makers CEO'su Silvio Kirchmair ortaklık müzakerelerinin olumlu sonuçlanmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederek, “Madosan ile özellikle şu anki gibi ekonomik açıdan zor zamanlarda büyümemizi sürdürmemize yardımcı olacak bir iştirak kazanıyoruz. Çoğunluk hissemiz bize uluslararası öneme sahip perakende müşterilere erişim sağlıyor ve olağanüstü rekabetçi bir üretim üssü kazandırıyor" dedi. Umdasch'ın Avusturya'nın Leibnitz kentindeki en büyük üretim portföyüne sahip lokasyonu olduğunu belirten Silvio Kirchmair, Madosan ortaklığı ile Leibnitz kentindeki metal üretim lokasyonunu güçlendireceklerini ve uluslararası genişlemeye birlikte devam edeceklerini söyledi.

“Gücümüze güç katacak"

Umdasch Group AG’nin Madosan gibi insani değerleri en ön planda tutan bir aile şirketi olduğunu dile getiren Madosan Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Saygın, “Değerleri bu denli bizimle örtüşen bir firma ile güçlerimizi birleştirmek gücümüze güç katacak. Hem yurt içi hem global pazarlarda bizlere hatırı sayılır bir pazar genişlemesi için fırsat sağlayacak. Ülkemize dünyaca tanınmış ve saygın bir hissedar kazandırdığımız için Madosan olarak gururluyuz” şeklinde konuştu.

Rekabet Kurumu'nun onayından sonra gerçekleşecek yüzde 55 hisse devri sonrasında şirket yönetimini, Madosan mevcut Genel Müdürü Nedim Yılmaz ve Umdasch The Store Makers İş Geliştirme Müdürü Kaya Toker birlikte üstlenecek. Madosan'ın önceki sahipleri Vedat Saygın ve Sevgi Saygın ise Denetim Kurulu Üyesi olarak Yönetim Kurulu'ndaki görevlerine devam edecek.