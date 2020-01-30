Madosan’dan ‘çevre dostu’ boyahane yatırımı

30 Ocak 2020

Zehra ORUÇ

BURSA - Madosan, 2019 yılında boyahane bölümünde devreye aldığı tam otomasyon toz boya hattı yatırımı ile enerji verimliliğini artırıp maliyetleri düşürürken, aynı zamanda çevre dostu üretimler yapıyor.

Hem perakende alanında hem de depolama ve lojistik alanlarında otomasyonun daha fazla kullanıldığı akıllı çözümler ürettiklerinden bahseden Madosan Raf Sistemleri Genel Müdürü Nedim Yılmaz, tam otomasyon boyahane yatırımı ile sektörlerinde kendilerini bir adım öne taşıdıklarını söyledi. 2019 yılı ekim ayında devreye aldıkları yeni sistem ile boyahane kapasitesini beş katına çıkardıklarının da bilgisini veren Yılmaz, yaklaşık 5,5 milyon TL’lik toplam yatırımlarının içerisinde önemli bir bölümünü tam otomasyon boyahane yatırımının oluşturduğunu ve kendilerine enerji verimliliği sağlattığını, ayrıca maliyetleri düşürdüğünü söyledi. Öte yandan, daha çevreci bir yapıya büründüklerini de bildiren Yılmaz, “Atık boya miktarını dörtte bire düşürmeyi başardık. Sensörler sayesinde izlenebilirlik özelliği kazandık. Sisteme entegre bir de yazılım projemiz var. Yazılım yatırımını da şubat ayı itibari ile devreye alacağız” dedi. Yılmaz, yıl içinde ayrıca depo raf sistemlerinde ürünlerin taşıma kapasitelerinin testi ve geliştirilmesi amaçlı test cihazları yatırımı gerçekleştirdiklerinin de bilgisini verdi. Nedim Yılmaz, kısa vadede tasarım merkezi olmayı da hedeflediklerini sözlerine ekledi. 2019 yılında uluslararası pazarda stratejik işbirliklerine odaklandıklarından da bahseden Nedim Yılmaz, özellikle ihracatta portföylerini üst segment müşteri gamı ile çeşitlendirdiklerini söyledi. Yılmaz, bu alanda kurdukları ilişkiler çerçevesinde sürdürülebilir iş potansiyeline kanalize olduklarını belirterek, “Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da sektör devleri ile uzun soluklu partnerlikler yapmaya başladık. 2020’de bu yapımızı daha da güçlendirmeyi istiyoruz” şeklinde konuştu.

Endüstri 4.0 uyumlu ürün geliştirmeleri yapıyor

Üretimin yaklaşık yüzde 70’ini kuzey ve batı Afrika, Ortadoğu ve Avrupa pazarları başta olmak üzere 74 ülkeye ihraç ettiklerini dile getiren Yılmaz, global projelerle 2020 hedeflerinin bu oranı yüzde 80’e çıkarmak olduğunu dile getirdi. Bu yıl için ürün çeşitliliği de sağlayarak farklı segmentlerde de yer almayı planladıklarından bahseden Nedim Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yurtdışında giyim mağazaları yapmak, otomasyon projeleri ile daha fazla özel ürün imalatı da çalışmalarımız arasında. Endüstri 4.0’a yönelik ürünler geliştirdik. Bu çerçevede 2019’da otomatik yükleme boşaltmaya imkan sağlayan depo raf sistemi kurduk. Bugün, yeni ürün geliştirme ve mevcut ürünlerimizin kapasitesini artırmaya yönelik tasarım ve Ar-Ge faaliyetleri sürdürüyoruz. Yaptığımız yatırımlarla kendi gelişimimizi Endüstri 4.0 sürecine uyumlu hale getirirken, müşterilerimizin de bu sürece ayak uydurması için ürünler geliştiriyoruz.” Yılmaz, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında da Bursa Uludağ Üniversitesi ile çalıştıklarını; ayrıca Ankara’da bir üniversite ile de perakende sektöründe robotik uygulamalar üzerine proje yürüttüklerinin bilgisini verdi.

2019’da yüzde 15 seviyesinde büyüdü

2019 yılını büyük beklentilerle geçirmediklerini ifade eden Nedim Yılmaz, iç piyasanın yanı sıra globalde de sorunlu bir yıl olduğunu kaydetti. Yılmaz, cirosal büyümede 2019’da mevcudu koruma hedefiyle yıla başladıklarını; ancak yıl sonu itibari ile yüzde 15 seviyesinde büyüme yakaladıklarını söyledi. İhracatın ciroda oluşturduğu payın ise yüzde 70 seviyesinde olduğunu ifade eden Nedim Yılmaz, 2020 yılı büyüme hedeflerinin ise ciroda döviz bazında yüzde 10 artış olduğunu belirtti. Yılmaz, beklemede oldukları global düzeyli işbirliği anlaşmalarının gerçekleşmesi halinde daha yüksek oranlarda büyüme beklediklerini ifade etti.

Bursa merkezli olup Hasanağa Organize Sanayi Bölgesinde 13 bin metrekarede entegre üretim tesisinde faaliyet gösteren Madosan Raf Sistemleri’nin ana ürün gruplarını mağaza market ekipmanları ve depo raf sistemleri oluştururken, perakende sektöründe gıda marketlerden elektronik, kitap kırtasiye, kozmetik, butik mağazalara, yapı marketlere, eczanelere; lojistik evreninde ise endüstriyel ağır ve hafif yük rafı ihtiyacının olduğu depolara hizmet veriyor. Madosan bugün, 120 kişilik ekiple Ar-Ge tasarım ve inovasyon çalışmalarını odağına aldı.