Maersk, 2025 ilk çeyrekte kârını yüzde 70 arttırdı

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık şirketi Maersk, 2025 yılının ilk çeyreğinde 2,71 milyar dolar FAVÖK açıklayarak geçen yıla göre yüzde 70 artış sağladı. Geçen yılın aynı döneminde şirketin FAVÖK’ü 1,59 milyar dolar seviyesindeydi. Analistler ise 2,57 milyar dolar kar bekliyorlardı. Maersk, yüksek performansını, güçlü ticaret faaliyetleri ve verimlilik artırıcı önlemlerine borçlu olduğunu açıkladı.

Yıl sonu kâr beklentisi sabit

Maersk, 2025 yılı için yıllık kâr beklentisini değiştirmedi ve 6-9 milyar dolar arasında kalacağını belirtti. Ancak şirket, küresel konteyner pazarındaki hacim büyümesinin daha düşük olacağını ve %1-%4 arasında revize edildiğini ifade etti. Bu, artan makroekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle yaşanacak bir yavaşlamayı işaret ediyor.

Kızıldeniz aksaklıkları devam ediyor

Maersk ayrıca, Kızıldeniz'deki operasyonel aksaklıkların yılın geri kalanında da devam etmesini bekliyor. Bu durum, şirketin bölgedeki lojistik ve taşımacılık faaliyetlerini etkilemeye devam edecek gibi görünüyor.