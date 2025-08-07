Maersk’ten sürpriz revizyon: 2025 kâr beklentisi artırıldı

Küresel ticaretin nabzını tutan Danimarkalı denizcilik devi A.P. Moller-Maersk, 2025 yılına ilişkin finansal öngörülerini güncelledi. Kuzey Amerika’daki ithalat zayıflığına rağmen Avrupa, Latin Amerika, Asya ve Afrika gibi bölgelerde talebin yüksek seyretmesiyle şirket, yıl sonu ana faaliyet kârı (FAVÖK) tahminini 8 ila 9,5 milyar dolar aralığına yükseltti. Önceki tahmin 6 ila 9 milyar dolar seviyesindeydi.

Temel faaliyet kârı (EBIT) beklentisi ise 2 ila 3,5 milyar dolar bandına çıkarıldı. Daha önce bu rakam 3 milyar dolar civarındaydı.

Maersk’in açıklamasında, ikinci çeyrekte küresel konteyner talebinin yüzde 3 ila yüzde 5 oranında arttığı belirtildi. Bu büyüme, Nisan ayında ABD’nin uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifeleri sonrası beklenen ticaret daralmasının gerçekleşmediğini gösterdi.

Şirketin dikkat çektiği bir diğer gelişme ise Kuzey Amerika’daki ithalat düşüşünün, diğer bölgelerdeki büyümeyle fazlasıyla dengelendiği oldu. Özellikle Avrupa ve gelişmekte olan pazarlardaki ithalat artışı bu süreci destekledi.

Maersk ayrıca küresel konteyner talebi için yaptığı tahmini de güncelledi. Daha önce yüzde 1 düşüş ile yüzde 4 artış aralığında olan öngörü, yüzde 2 ila yüzde 4 artış yönünde revize edildi.

Ancak tüm bu tahminlerin, jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle oynak kalmaya devam ettiği vurgulandı. Şirket, Kızıldeniz’deki güvenlik sorunlarının yılın geri kalanında da etkisini sürdüreceğini öngörüyor.

Maersk’in bu revizyonu, küresel ticaret zincirinin toparlanma eğilimini koruduğunu ve talebin bölgesel dengesizliklere rağmen canlılığını sürdürdüğünü gösteriyor.