Mağazalar 5G ile akıllı deneyim merkezine dönüşüyor

Hızla değişen teknoloji ve tüketici alışkanlıkları, perakende sektörünü, sadece ürün satılan alanlar olmaktan çıkarıp verinin anlık işlendiği akıllı deneyim merkezlerine dönüşüyor.

E-ticaretin hızlı yükselişine rağmen hala fiziksel mağazaların önde olması, müşteri analizi açısından bu noktaları öne çıkarıyor. “Nesnelerin interneti 5G” tam da bu noktada perakendecinin çözüm ortağı oluyor. Çünkü 5G, IoT ve veri analitiğinin birlikte kullanımı, global ölçekte çok somut ve ölçülebilir iş sonuçları üretiyor.

McKinsey ve Deloitte tarafından yapılan araştırmalar, veri ve analitik kullanan perakendecilerin satış dönüşüm oranlarında yüzde 5–10, operasyonel verimlilikte yüzde 10–20 ve stok optimizasyonunda ise çift haneli iyileşmeler yaratabildiğini ortaya koyuyor. Bir başka deyişle 5G, IoT ve veri analitiği birlikte kullanıldığında, teknoloji bir maliyet kalemi olmaktan çıkıyor. Doğrudan iş sonucuna, verimliliğe ve gelire etki eden bir kaldıraç haline geliyor.

Vodafone Business da 5G ve IoT teknolojileriyle perakende sektöründe dijital devrimi başlatmayı hedefliyor. Şirket, sektörün dev markalarıyla hayata geçirdiği projelerle, enerji tasarrufundan müşteri analizine kadar operasyonel süreçleri yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, 5G ile perakendede yeni bir verimlilik çağının kapılarını araladıklarını duyurdu.

Yüzde 20-30 verimlilik artışı getiriyor

Vodafone Business olarak 5G, IoT ve veri analitiğinin gücünü bir araya getirerek iş ortaklarının sadece bugünün değil, yarının rekabet dünyasında da güçlü kalmalarını sağlamayı hedeflediklerini anlatan Kestioğlu, “Bu nedenle de 5G ve getirdiği fırsatları birçok sektörünün kullanımına sunuyoruz. 5G artık yalnızca daha hızlı internet demek değil. 5G, tüm sektörler için bir teknoloji değil, bir dönüşüm platformu. Üretimden lojistiğe, sağlıktan ulaşıma kadar her sektörde iş modelleri yeniden şekilleniyor. Aynı dönüşüm, perakende dünyasında da çok güçlü bir şekilde yaşanıyor. Artık mağazalar sadece satış noktaları değil, müşteriyi anlayan, öğrenen ve kendini sürekli geliştiren akıllı yapılara dönüşüyor” ifadelerini kullandı. 5G’yi 10 kat veri hızı, 10 kat kapasite olarak da anlatan Kestioğlu, bunun da yüzde 20-30 verimlilik artışı anlamına geldiğini belirtti.

Daha fazla veri daha hızlı ve gerçek zamanlı yönetiliyor

Perakende sektörünün, Türkiye ekonomisinin en büyük ve en dinamik alanlarından biri olduğunu dile getiren Kestioğlu, “Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de e-ticaret hacmi 2025 yılı itibarıyla 4,6 trilyon TL seviyesine ulaştı ve son yıllarda çok güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı. Organize perakende, yani zincir mağazalar ve kurumsal perakende yapıları tarafında ise sektör verileri, bu alanın büyüklüğünün 2 trilyon TL seviyesine yaklaştığını gösteriyor.

Toplam perakende pazarının da 13 trilyon TL’nin üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Tüm bu büyümeye rağmen perakendenin büyük kısmı hâlâ fiziksel mağazalarda gerçekleşiyor. Yani mağaza, hâlâ oyunun tam merkezinde. Bugün mağazalar; sadece satış yapılan alanlar değil, aynı zamanda müşteri davranışlarının analiz edildiği, deneyimin yönetildiği ve verinin üretildiği merkezler haline geliyor” dedi. Vodafone Business’ın bu dönüşümü 5G’den çok önce, farklı sektörlerde başlattığını söyleyen Kestioğlu, bugün 5G ile birlikte dijital dönüşümün çok daha hızlandığını, artık daha fazla verinin, daha hızlı, daha güvenli ve gerçek zamanlı yönetebildiğini kaydetti.

Perakendenin devlerinde ‘dönüşüm’ başladı

Vodafone Business’ın işletmelerin dönüşümünü üç temel katmanda ele aldığını dile getiren Kestioğlu, bunları güçlü ve kesintisiz bağlantı altyapısı, bu altyapı üzerinde çalışan IoT ve dijital çözümler ve tüm bu yapıyı uçtan uca yönetilen servis modeli olarak açıkladı. “Bu da uçtan uca bir dönüşüm modelinin mümkün hale getiriyor” diyen Kestioğlu, bu perspektifle perakende sektörünün önemli markalarıyla projeler hayata geçirdiklerini belirtti. Vodafone Business’ın, perakende dünyasının öncü markalarıyla gerçekleştirdiği projeler şöyle:

YARGICI

Yargıcı ile gerçekleştirilen çalışmada mağaza, sadece genel müşteri trafiğinin ölçüldüğü bir alan olmaktan çıkarılıp, ürün ve reyon bazlı iç görü üreten bir yapıya dönüştürüldü. Vodafone’un 5G destekli bağlantı altyapısı ve RedBox Business Pro çözümü sayesinde mağaza içerisindeki video analitik sistemleri kesintisiz ve yüksek performansla çalışırken, yapay zekâ destekli analizlerle müşteri davranışlarını çok daha derin bir seviyede anlamak mümkün hale geldi. Bu projede klasik ziyaretçi sayımının ötesine geçilerek, mağaza içinde belirli reyonlar özelinde müşteri etkileşimi de analiz edilebiliyor. Hangi reyonların daha fazla ziyaret edildiği, hangi ürünlerin müşteri ilgisini çektiği, ziyaretçilerin demografik kırılımları ve mağaza içindeki hareket dinamikleri anlık olarak ölçümlenebiliyor.

PENTİ

Penti tarafında ise bağlantının ötesine geçilerek enerji yönetimini de dönüşümün merkezine alındı. Vodafone’un 5G destekli güçlü bağlantı altyapısıyla mağaza içerisindeki tüm sistemlerin kesintisiz ve yüksek performansla çalışmasını sağlandı. Ayrıca Red Enerji çözümüyle de mağaza adeta kendi kendini yöneten akıllı bir yapıya dönüştürüldü. Red Enerji ile mağazanın enerji tüketimi anlık olarak izlenebilir, analiz edilebilir ve optimize edilebilir hale geldi.

Yapay zekâ desteklli sistemler sayesinde, aydınlatma, klima, sıcaklık ve hava perdesi gibi birçok farklı sistem, önceden tanımlanan akıllı kurallar doğrultusunda otomatik olarak yönetiliyor. İç ve dış sıcaklık verileri, müşteri yoğunluğu ve konfor parametreleri birlikte değerlendirilerek mağaza ortamı dinamik şekilde optimize ediliyor. Bu sayede enerji yönetimi artık manuel bir süreç olmaktan çıkıp, otonom ve veri odaklı bir yapıya dönüşüyor. Aynı zamanda sistem, olası anormallikleri tespit ederek alarm mekanizmalarıyla operasyonel riskleri de minimize ediyor. Bu dönüşümün en somut çıktılarından biri ise ölçülebilir verimlilik. Penti mağazalarında bu çözümle birlikte yüzde 25’e varan enerji tasarrufu potansiyeli ortaya konulurken, bazı lokasyonlarda bu oran yüzde 30 seviyelerine kadar ulaşabiliyor.

İPEKYOL

İpekyol ile yapılan iş birliğinde ise odak, perakende deneyiminin temelini oluşturan kesintisiz ve yüksek performanslı bağlantı altyapısını sağlamak oldu.

RedBox Business Pro çözümü ile mağaza 5G’ye hazır, yüksek hız ve düşük gecikmeli bir bağlantı altyapısı ile buluştu. Bu sayede mağaza içerisindeki tüm dijital sistemler—ödeme altyapılarından dijital ekranlara, kampanya yönetiminden stok süreçlerine kadar-kesintisiz ve senkronize bir şekilde çalışır hale geldi. Özellikle müşteri deneyiminin kritik olduğu bu perakende segmentinde, birkaç saniyelik gecikmeler bile müşteri algısını doğrudan etkiliyor.

Bu nedenle güçlü ve stabil bağlantı, sadece teknik bir gereklilik değil, doğrudan marka deneyiminin bir parçası. Bu altyapı sayesinde; POS ve ödeme sistemleri gecikmesiz çalışıyor. Dijital içerikler ve kampanyalar anlık olarak güncellenebiliyor. Yoğun saatlerde dahi tüm sistemler aynı performansla çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda RedBox Business Pro’nun sağladığı hızlı kurulum ve fiber bağımsız yapı, mağazalara ciddi bir operasyonel çeviklik kazandırıyor. Yeni açılan mağazalar çok kısa sürede devreye alınabiliyor ve aynı standartta hizmet sunabiliyor.