Mağazalar, kepenkleri indiriyor!

18 Mart 2020

Ceyhun KUBURLU

Koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amaçlı adımlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Türkiye’de AVM’lerle ilgili herhangi resmi bir karar alınmazken, bazı mağazalar faaliyetlerini askıya alıyor. Evden çalışma sistemine geçtiklerini sosyal medya hesapları üzerinden duyuran bazı Türk markaları geçici olarak mağazalarını açmayacak. Sektör temsilcileri bazı markaların bu kararı almak istemediğini belirterek, “Ortak bir karar yok. Herkesin kendi kararı. Evde kalmak en doğrusu” dedi.

İşte mağazalarını kapatan bazı markalar

▪ Vakko

▪ İpekyol

▪ Mudo

▪ Faik Sönmez

▪ M&S

▪ AVVA

▪ Roman

▪ Çift Geyik Karaca

▪ Twigy

▪ Desa

▪ Sportife

▪ Boyner

Boyner - YKM

Boyner’in resmi Twitter hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

• Dünyada ve ülkemizdeki Covid-19 salgını nedeniyle mağazalarımızda konuk ettiğimiz siz değerli müşterilerimizin, tüm çalışanlarımız ile aile ve sevdiklerinin sağlıklarını ve bu konudaki kaygılarını önemsiyoruz.

• Salgını yavaşlatma sorumluluğumuz çerçevesinde istihdam ve çalışan hakları konusunda her zamanki hassasiyetimizi koruyarak Türkiye’deki tüm Boyner ve YKM mağazalarımızı 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatıyoruz.

İpkeyol, Twist ve Machka

Ayaydın-Miroglio Grubu ise kararını şu paylaşımla duyurdu:

Tüm dünyada başlayarak ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sebebiyle, daha önce hiç tecrübe etmediğimiz bir süreçten geçiyoruz.

Mağazalarımızı ziyaret eden misafirlerimizin, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığına büyük önem veriyoruz. Sorumluluklarımızın bilincinde olarak bu süreci büyük bir özen ve ciddiyetle yönetiyoruz.

Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla aldığımız tedbirler kapsamında; 17.03.2020 tarihi itibariyle Edirne’de bulunan üretim tesisimizin ve 19.03.2020 itibariyle de Türkiye genelindeki tüm IPEKYOL, TWIST ve MACHKA mağazalarımızın faaliyetlerine bir süreliğine ara verme kararı aldık. Bu süreçte online sitelerimizden hizmet vermeye devam edeceğiz.

Mağazalar, Fabrika ve Merkez Ofis çalışanlarımızın tamamı, hijyen konusunda dikkatli olmaları ve belirlenen tüm kurallara uymaları, zorunlu olmadıkça kalabalık yerlerden uzak durmaları ve sosyal etkileşimi asgari düzeye indirmeleri konularında bilgilendirilmiş ve idari izne gönderilmiştir.



Sağlığımız önceliğimiz ve hepimiz birbirimizden, birimiz hepimizden sorumluyuz.

Sağlığımızı birlikte korumak için gerekli ve hayati önem taşıyan tüm tedbirleri almak ve bir an önce bu zor günlerin üstesinden hep birlikte gelebilmek en öncelikle hedefimiz.

Yaşadığımız bu üzücü süreçleri geride bırakarak sağlıklı günlerde tekrar buluşabilmek ve tüm değerli misafirlerimizi mağazalarımızda en kısa sürede tekrar görebilmek dileğiyle…

Mavi

Mavi, koronavirüsü nedeniyle 19 Mart 2020 tarihinden itibaren ülke çapındaki mağazalarının faaliyetine geçici bir süreliğine ara verme ve merkez ofislerinde uzaktan çalışma modeline geçme kararı alındığını açıkladı.

Mavi tarafından Twitter’dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Küresel etkisini sürdüren COVID-19 pandemisinde yaşanan kritik süreçte müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını korumak en büyük önceliğimiz.

* Bu kapsamda 19.03.2020 tarihinden itibaren ülke çapındaki Mavi mağazalarının faaliyetine geçici bir süreliğine ara verme ve merkez ofislerimizde uzaktan çalışma modeline geçme kararı aldık.

* Bu süreç içinde her zamanki gibi çalışanlarımızın haklarını korumaya ve yanlarında olmaya büyük özen göstereceğiz.

* Birbirimizi koruyarak sağlıklı ve mutlu kalmak dileğiyle…