Magnolia’da yerel ve global rekabeti başlıyor

Necla DALAN

Uzun zamandır Türkiye’ye gelmesi beklenen New York merkezli fırın zinciri Magnolia Bakery’nin ilk şubesi Temmuz ayında Vadi İstanbul’da açılacak. 1996 yılında kurulan ve kek, kurabiye, turta ve muzlu pudingleriyle ünlü olan Magnolia Bakery’yi Türkiye’ye, Gloria Jean’s Coffee’yi de Türk tüketicileriyle buluşturan Hacı Sayid’in sahibi Dinçerler Ailesi getiriyor. Pandemi yüzünden açılışı ertelenen, Mehmet Dinçerler’in CEO’luğunu üstlendiği, Tuğba Dinçerler Uçar’ın ise operasyondan sorumlu olduğu Magnolia Bakery Turkey, eleman alımına başladı. Müdür, bulaşıkçı, pasta şefi gibi birçok pozisyonda eleman alımı için çalışmalar devam ederken işe alınanlar için 3 aylık eğitim süreci işleyecek. Tuğba Dinçerler Uçar da Magnolia Bakery’nin New York’taki genel merkezinde ve mağazalarında 2 ay boyunca yönetim, operasyon ve üretim konularında eğitim aldı.

Magnolia Bakery’nin ABD’de 10 farklı noktada şubesi var ve 2010 yılından bu yana da farklı ülkelerde müşterileriyle buluşuyor. Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Hindistan ve Filipinler’de şubeleri olan markanın İstanbul’daki şubesi aynı zamanda Avrupa’da açılan ilk şube olacak.

Magnolia Bakery cephesinde bu gelişmeler yaşanırken Cookshop da Magnolia Shop adıyla yeni bir marka yarattı ve ilk şubesini de Mayıs ayı sonunda Kozyatağı’ndaki City’s İstanbul AVM’de açmaya hazırlanıyor. İlk etapta 10 civarında Magnolia Shop açılması planlanırken şubelerde satılacak Magnolia’nın reçetesi için marka tescili de yapıldı. Buna göre Magnolia Shop’larda satılacak ürünler Türk damak tadına uygun şekilde hazırlanacak.

Globalden Dinçerler ve ekibine övgü

Türkiye, Avustralyalı Gloria Jean’s Coffee’nin yıldız ülkesi oldu. 2012 yılından beri baklavacı Hacı Sayid’in sahibi Dinçerler Ailesi’nin yönetiminde olan Gloria Jean’s Coffee Türkiye, markanın faaliyette olduğu 41 ülke içinde şube sayısı, işlem hacmi ve marka bilinirliğinde liderliğe oturdu. 100 şubeye ulaşan Gloria Jean’s Coffee Türkiye’nin CEO’su Mehmet Dinçerler, geçen Aralık ayında yaptığımız görüşmede 2022 yılında 30 yeni şube açmayı hedeflediklerini belirterek, “Avustralya şimdi Doğu Avrupa ve Balkanlar’ı da bize vermek istiyor. Bu teklif Türkiye’nin başarısının bir sonucu. Bizim önceliğimiz Macaristan, Bulgaristan ve Karadağ ama onlar bütün bölgeyi bize vermek istiyor” demişti.

Bu arada Gloria Jean’s’in Global Müdürü Grant Fisher, geçen hafta sosyal iş ağında yaptığı paylaşımda Türkiye’ye yaptığı son ziyaretin çok ilham verici olduğunu vurgulayarak Mehmet Dinçerler ve ekibini markanın genişlemesine katkıları ve bağlılıkları nedeniyle övdü.

Cookshop yeni markalarla büyüyor

İlk şubesini 2008 yılında Nişantaşı'nda açan Cookshop ise geçen yılın haziran-ekim ayları arasında 35 milyon lira yatırımla Galataport, Meydan AVM, İstinyePark İzmir, Kıyı İstanbul ve Kozyatağı’ndaki City’s İstanbul’un da aralarında bulunduğu 10 şubeyi daha bünyesine kattı. 30’un üzerinde şubesi olan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kazancı, geçen yılsonunda yaptığı açıklamada yeni projelerini hayata geçirmek için sabırsızlandıklarını, 2022 yılının daha da büyüyecekleri bir yıl olduğunu vurgulamıştı. Şirketin yeni markalarından biri de Cookbox olacak.