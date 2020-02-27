Magspin, İsviçre’ye saat camı ihraç edecek

27 Şubat 2020

Tülay TAŞKIN

ESKİŞEHİR - Magspin, ağırlıklı olarak savunma sanayiinde zırh olarak kullanılan şeffaf seramiği sivil kullanıma aktarmak için teknoloji geliştiriyor ve yatırımlar yapıyor. Şirket, ürettiği saat camını, başta İsviçre olmak üzere, saat üretimi yapan önemli marka ve ülkelere ihraç etmeye hazırlanıyor.

Magspin Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) Özgür Özer, “Şeffaf seramikler, geleneksel camın dayanamadığı zorlu koşullarda kullanılabilen dayanıklılığı yüksek optik malzemelerdir. Magspin olarak ileri savunma uygulamalarında kullanılan şeffaf seramik malzemelerin dayanıklı tüketim ürünlerinde kullanılması için teknoloji geliştiriyoruz. Özellikle yüksek dayanıklılık gerektiren saat, akıllı telefon ve giyilebilir teknoloji ürünlerinin ekranlarına uygulanması için toz sentezi ve üretim teknolojileri geliştiriyoruz” dedi.

Şeffaf seramiğin, kurşun geçirmez cam olarak bilinen geleneksel zırhlarla karşılaştırıldığında, aynı koruma seviyesini yüzde 60’ın üzerinde azaltılmış bir ağırlıkla sağladığını öne süren Özer, “Magspin olarak, ekonomik bir üretim süreci geliştirerek bu son derece dayanıklı malzemeyi askeri olmayan uygulamalar için de kullanılabilir hale getirdik” dedi. Ürünün müşteri ile doğrudan buluşması veya arayüz olması durumunda estetik değerin de önemli olduğunu ifade eden Özer, “Biz de ilk olarak, üretim süreçlerini ekonomik hale getiren bir teknoloji geliştirdik. Böylece sivil kullanıma kapı açılmış oldu. İlk yatırım planında cep telefonu ekranı üretmek gündemdeydi. Ancak, saat sektöründen büyük ilgi gelince bu uygulamaya odaklanmaya karar verdik. Üretim için gereken yatırımlarımızı tamamladık. İlk bağlantılarımızı da İsviçre’de gerçekleştirdik” dedi.

Hedefte savunmaya da üretim var



Dünya pazarlarına saat camı üreteceklerini ama Türkiye pazarına da savunma sanayiine yönelik üretim yapacaklarını anlatan Özgür Özer, bu doğrultuda projeler yaptıklarını açıkladı. Özer, “Savunma da, özellikle zırh için talep geliyor. Ancak, kızıl ötesi pencereler için de üretim gündemimizde” diye konuştu. Şeffaf seramik bıçak da üreteceklerini söyleyen Özer, bu ürün için patent başvurusunu yaptıklarını, desenli ve kesme için ufalanma direnci artırılmış bir bıçak üreteceklerini açıkladı.