Mahalleye giren BonVeno bu yıl 50 mağazaya çıkacak

Nilgün ÖZDEMİR

Gıdadan ev ve kişisel bakım ürünlerine, tüm temel ihtiyaçları müşterilerine sunan BonVeno, aynı zamanda her öğün için pişmiş ya da pişime hazır ürünler sunuyor. BonVeno, yıl sonunda 50, beş yıl içinde ise binden fazla mağazayla hizmet alanını genişletmeyi hedefliyor. Metro Türkiye CFO'su Aslı Aracıoğlu, “Toptancı market kimliğimiz ile profesyonellere yönelik odağımız güçlenerek devam ediyor. Bu alanda da öncü ve yenilikçi girişimlere de imza atıyoruz” dedi.

Ulaşılabilir fiyatlar

BonVeno'nun daha çok günlük ve haftalık alışverişe uygun ürün çeşitleriyle mahalle içinde hizmet verdiğini vurgulayan BonVeno Türkiye Genel Müdürü Eda Özkan, hem çeşit çeşit market ürünlerini hem de her öğün için pratik ve taze yeme içme çözümlerini tek bir çatı altında topladıklarını belirtti. 2024 yılı itibarıyla toplam 350 milyon TL yatırım rakamına ulaşacaklarını söyleyen Özkan, hedeflerinin beş yılda binden fazla mağaza açmak olduğunu bildirdi.

İlk BonVeno mağazasını geçen yıl haziran ayında Bostancı’da açtıklarını vurgulayan Özkan, “Hedefimiz yeni mağaza yatırımları ile daha fazla kişiye ulaşmak” dedi. Özkan, büyüklüğü 85 ila 200 metrekare arasında değişen mağazalarında 2 bin 500 ila 3 bin çeşit ürün bulunduğunu söyledi. Özkan, “Örneğin, meyve sebzeler mevsiminde olmasının yanı sıra, taze et çeşitlerini hem fiyatıyla hem de Metro kalitesiyle raflarımızda sunuyoruz” dedi.

Makarna, pizza çok talep görüyor

BonVeno Türkiye Genel Müdürü Eda Özkan, BonVeno’nun, sabah sıcak kruvasan, simit, çörek, ekmeği mağazada pişirilmiş taze sandviç, tost çeşitleri gibi seçeneklerle, sabahları okula ya da işe giden tüketici kitlesinin işini kolaylaştırdığını söyledi. Özkan, BonVeno’ya özel hazırlanan makarnaların, pide, pizza, sosisli sandviç gibi lezzetlerin çok talep gördüğünü söyledi.