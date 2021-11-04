Maher Holding’den 'hızlı' büyüme için stratejik hamle

Maher Holding, nisan ayında bünyesine kattığı AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları AŞ’nin adını MHR Gayrimenkul Yatırımları AŞ olarak değiştirdi. Yeni hamle sonrası AND Kozyatağı binasının yeni adı da Quick Tower oldu.

2021 yılı Haziran dönemi itibariyle yaklaşık 4 milyar TL’lik varlık ve 750 milyon TL’lik özkaynak yöneten ve yılsonu itibariyle taşınacağı kendi binasında faaliyetlerine devam edecek olan Maher Grubu’nun CEO’su Levent Uluçeçen, çalışanlarına yaptığı açıklamada, grubun gelecek üç yılda yeni yatırımlara hız vereceğini belirterek büyüme stratejilerine uygun olarak yeni sektörler ve şirketlerin gruba katılmasıyla üst yönetimde yeni görevlendirmelerin ve terfilerin gerçekleşeceğini bildirdi. Atamalarla ilgili bilgi veren Levent Uluçeçen, yeni yatırımların ve atamaların Maher Grubu için hayırlı olmasını diledi.

Ahmet Yaşar, Maher Sigorta Grubu Başkanı olarak atandı

Quick Sigorta Genel Müdürü ve Corpus Sigorta Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Ahmet Yaşar, Maher Sigorta Grubu Başkanı olarak görevlendirildi. Quick Sigorta’da Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür’lük görevleri devam eden Ahmet Yaşar aynı zamanda Corpus Sigorta’da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak yönetim kurulu üyeliği görevini de sürdürecek.

Volkan Yıldız Strateji ve İş Geliştirme Başkanı oldu

2017 yılı ve sonrasında yaptığı yatırımlarla hızlı bir büyüme gerçekleştiren Maher Yatırım Holding’de son olarak CFO olarak görev yapan Volkan Yıldız, Maher Grubu Strateji ve İş Geliştirme Başkanlığına atandı. Ahmet Yaşar ve Volkan Yıldız Maher Grup Şirketlerindeki muhtelif yönetim kurulu üyeliği görevlerine de devam edecekler.

Murat Şişli, Corpus Sigorta Genel Müdür Vekili görevini üstlendi

Corpus Sigorta Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Murat Şişli, Corpus Sigorta Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı.