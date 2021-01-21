Makinsan, kapaklı damperde üretimi artırıyor

Eray ŞEN



ADANA - Adana OSB’de kamyon ve çekiciler için kapaklı damper üreterek yurtiçi ve yurtdışı pazarlara sunan Makinsan, kısa, orta ve uzun vadeli stratejik yol haritasını hazırladı. Makinsan Genel Müdürü Ali İhsan Çulha, ilk etapta ‘yalın üretim’ teknikleri kullanarak kapasiteyi, yıllık 600-800 araçtan 800-1000 araç üretimine yükselteceklerini söyledi.

İlk yıllarda çeşitli treyler üretimi yaparken, belirli bir üründe uzmanlaşmak adına kapaklı damper üretimine ağırlık verdiklerini kaydeden Çulha, “Lokomotif ürünler üzerinde yoğunlaşıp, kaliteli ve ucuza mal ederek, pazarda kendimize sağlam bir yer edinmek amacıyla girdiğimiz bu süreçte, kargo tipi taşımaya, forklift ile yüklenmeye, dökme yüke, hububat taşımaya uygun, çok amaçlı bir ürün olan kapaklı damper üretiyoruz” dedi.

Ege’ye açılacak

2015’ten sonra bayilik sistemine geçerek Konya, Yozgat, Samsun, Adıyaman, Mardin, Adana, Şırnak bayileri aracılığıyla yurtiçine ürünü verdiklerini, önümüzdeki yıllarda Ege ve Trakya bölgelerine de açılmayı planladıklarını ifade eden Çulha, “Yurtdışında ise ağırlıklı Irak olmak üzere Rusya, Türki Cumhuriyetler, Ortadoğu, Afrika, zaman zaman Avrupa’ya ihracatımız var” diye konuştu. Pazar alanlarının yurtiçi-yurtdışı oranının dönemsel olarak yüzde 60'a yüzde 40 arasında değiştiğini bildiren Çulha, “Tamamen ihracat yapmak da, tamamen yurtiçi çalışmak da yanlış. Dengeli bir büyüme modeli tutturmaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı.

Yalın üretime geçecek

KAPASİTEYİ sistematik olarak artırmaya çalıştıklarını, bunu da orta ve uzun vadeli stratejik plan çerçevesinde yaptıklarını söyleyen Ali İhsan Çulha, şöyle devam etti: “2020 yılının sonunda firmamızın kısa, orta ve uzun vadeli stratejik yol haritasını hazırladık. Marka bilinirliğinin ön plana çıkarılması, insan kaynakları gibi yeni bazı departmanlar kurulması, tasarım merkezinin beş yıl içerisinde Ar-Ge merkezine dönüştürülmesi, uluslararası alanda markamızın tanıtılması için sponsor firmalarla iletişime geçilmesi, gerekli personel eğitimlerinin verilmesi gibi hazırlıklar yapıldı. Şu anda 600-800 arası olan yıllık üretimimizi 800-1.000 araca çıkarmak istiyoruz. Yalın üretim tekniklerini bu yıl hayata geçirerek kaynakların verimsiz kullanımını önleyeceğiz.”