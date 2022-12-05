Makinsan, üretiminin yüzde 40'ını ihraç ediyor

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Kara yolu taşımacılık sektörünün ihtiyaçlarına yönelik damperli yarı römork, sal kasa yarı römork, kapaklı sal kasa yarı römork ve araç üstü ekipmanların imalatını gerçekleştiren Makinsan Treyler, 2018 yılında kurduğu tasarım merkezi ile işlevsellik, hafiflik, yapısal dayanımı artırma ve emniyetli kullanıma yönelik çalışmalara öncelik veriyor. Ürünlerinde en yeni teknolojileri kullanan Makinsan Treyler, üretiminin yüzde 40’ını ihraç ediyor. Makinsan Treyler Genel Müdürü Ali İhsan Çulha, ticari araçlara kimlik kazandıran, Türkiye’nin, römork ve yarı römork konusunda uzmanlaşmış önde gelen firmalarından biri olduklarını vurgulayarak uluslararası kara yolu taşımacılık sektöründe rekabet gücünü yıldan yıla artırdıklarını belirtti.

Sektörde 30 yıllık birikime ve deneyime sahip Makinsan Treyler’in ürün geliştirme, yeni ürün tasarımı ve AR-GE faaliyetlerini Kasım 2018 itibarıyla tasarım merkezi kimliğiyle sistematik hâle getirdiğini vurgulayan Ali İhsan Çulha, yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Merkezimizde, ürünlerin fikir aşamasından son hâlini alıncaya dek uyguladığımız tasarım süreçlerinde aracın maruz kalacağı fiziksel etkenlerin sanal ortamda simülasyonları yapılarak emniyetine, dayanıklılığına ve işlevselliğine yönelik çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Proje çalışmalarında, sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak uygulanan yapısal analizler ile tasarımların yük dağılımı, mukavemeti ve aerodinamik yapısı incelenmekte ve optimum çözümler sunuluyor.”

“Soğuk iklime yönelik projemiz Finlandiya’da kullanılıyor”

Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek üretim standartlarını en üst seviyeye çıkarmak için çalıştıklarını dile getiren Ali İhsan Çulha, ağır taşımacılık sektörüne akılcı ve müşteri odaklı çözümler üretirken emniyetli kullanıma yönelik tasarım çalışmalarını ön planda tuttuklarını belirtti. Proje imalat süreçlerinde proses iyileştirmelerini de göz önünde bulundurarak, fizibilite çalışmaları yaptıklarından söz eden Çulha, bu alanda yürüttükleri projelerden birini 'Makinsan Soma’ ismiyle markalaştırdıklarını dile getirdi. Tasarım Merkezi çalışmalarından bir başkası olan ‘Küvet Tipi Yarı Römork Araçlarda Egzoz Gazı Kullanılarak Üst Yapı Sistemi Tasarımı ve Modelin Akış Analizi’ adlı projenin dondurucu soğuk iklime sahip ülkelerde, ağır yük taşımacılığı için kullanılan araçlara yönelik olarak geliştirildiğini, bu özelliğe sahip araçların Finlandiya’da kullanıldığını aktardı