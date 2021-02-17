Malatya Şeker Fabrikası, son 40 yılın üretim rekorunu kırdı

Türk Şeker Sanayi'nin 15'inci şeker fabrikası olan Türkşeker Malatya Şeker Fabrikası, 2020-2021 döneminde gerçekleştirdiği 68 bin ton şeker üretimiyle son 40 yılın rekorunu kırdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkşeker Malatya Şeker Fabrikası’nda 1 Eylül'de başlayan 159 günlük maraton sona erdi. Son 20 yılın en uzun soluklu maratonunun yaşandığı 2020-2021 dönemi sonunda, fabrikada şeker üretiminde son 40 yılın rekoru kırıldı.

Şeker üretimi yüzde 29 arttı

Tüm zamanların en çok pancarının işlendiği söz konusu dönemde, fabrikanın şeker üretimi bir önceki yıla göre yüzde 29 arttı. Fabrika, bu dönemde 68 bin ton şeker üreterek tarihi bir rekora imza attı.

Türkşeker Malatya Şeker Fabrikası, ortaya koyduğu bu performansla 2020-2021 döneminde toplam 500 milyon lira katma değer oluşturarak şehrin ekonomisine de büyük bir katkı sağladı.