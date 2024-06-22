Malezya'daki ilk Apple mağazası açıldı
Teknoloji markası Apple, Malezya'daki ilk mağazasını ülkenin başkentinde açtı.
AA
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Markanın Kuala Lumpur'daki Exchange 106'da açılan mağazası tüketicilerle buluşması büyük bir kalabalığa sahne oldu.
Kalabalık arasından sıyrılan teknoloji meraklıları, satın almak istedikleri Apple ürünleri ellerinde objektiflere gülümseyerek poz verdi. Markanın logosu önünde bol bol fotoğraf çeken halk, açılış öncesinde mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.