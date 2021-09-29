Malezya'nın 21 havalimanında dijital dönüşümü Türk şirket gerçekleştirecek

Havacılık sektörüne yönelik teknolojik çözümler sağlayan mühendislik şirketi Haritaevi Havacılık Mühendislik AŞ, Malezya'nın 21 havalimanında dijital dönüşümü gerçekleştirecek.

Malezya Sivil Havacılık Otoritesi, Mayıs 2021'de küresel şirketlerin katılımına açık "Elektronik Arazi ve Mania (Engel) Verileri, Dijital Veri Setleri ve İlgili Donatı ve Hizmetlerin Tedariki" ihalesi gerçekleştirdi.

OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) üyesi Haritaevi, 11 istekli arasında en yüksek teknik yeterlilik puanını elde etti. Haritaevi, temmuz ayında 2 yıl sürecek projenin ihale sözleşmesini imzaladı ve fiili çalışmalara ağustosta başladı.

Haritaevi, Malezya'daki 21 havalimanı için "Mania Verileri Analizi", "Elektronik Arazi ve Mania Verisi" ve "Havalimanı Haritalama Veri Tabanı" hizmetlerini ve 6 havalimanı için "Havaalanı Yüzey Yönlendirme Ağı" işlemlerini gerçekleştirecek.

“Otoritelerin beklentilerini karşılayacak yazılımlara sahibiz”

Haritaevi Dijital Pazarlama Sorumlusu Cezmi Aslan, Haritaevi'nin Malezya'nın 21 havalimanında dijital dönüşümü hızlandırarak, Havacılık Bilgi Sistemleri ile Havacılık Bilgi Yönetimi'ne geçişi sağlayacağını söyledi.

Bu amaçla, Malezya’daki havalimanları için tam Elektronik Arazi ve Mania Verileri Koleksiyonu ve Havacılık Veri Kataloğu oluşturulacağını belirten Aslan, "Çalışmalarımızda uydu fotogrametrisi ve yersel bütünlemelere dayalı karma bir yöntem kullanacağız. Malezya Sivil Havacılık Otoritesi için vereceğimiz hizmetlerin tümü, daha önce gerçekleştirdiğimiz projelerde olduğu gibi ICAO, EASA ve ISO standartlarına uygun olacak." dedi.

Yöntem ve teknik açısından uluslararası yetkinlikte olduklarını ve aldıkları projeyle de bunu bir kez daha kanıtladıklarını ifade eden Aslan, şöyle konuştu: "Sivil havacılıkta hedeflenen dijitalleşmeye paralel olarak müşterilerimize çok güçlü bir bilişim altyapısını rekabetçi fiyatlarla sunuyoruz. Şu an otoritelerin beklentilerini karşılayacak yazılımlara sahibiz. Rakiplerimize kıyasla 'know-how' paylaşımında çok daha açık görüşlüyüz. Örneğin, Malezya'daki projemizin sonunda söz konusu havaalanı dijital dönüşüm araçlarının nasıl kullanılacağına yönelik kapsamlı bir eğitim de vereceğiz."