Manay CPA’dan Türk girişimcilere başarı örneği: ABD’nin en iyi 100 KOBİ’si arasında yer aldı

Türk kadın girişimci tarafından kurulan Manay CPA, 14 binden fazla başvurudan öne çıkarak Amerika Ticaret Odası tarafından 2024’ün En İyi 100 KOBİ’si (CO-100) arasına seçildi. 2023’te de “En İyi 70 KOBİ” arasına girmeyi başaran mali müşavirlik şirketi, ekonomik büyümeye yaptıkları katkılar ve yerel toplulukları destekleyen çalışmalarıyla ödüllendirildi. 2024 başında ABD’deki Cobb Ticaret Odası tarafından da beşinci kez “Yılın En İyi 25 KOBİ’si” arasında gösterilen Manay CPA’nın Kurucu Ortağı ve CEO’su Burcu Bree Manay, ABD’de ekonomik büyümeyi teşvik eden ve yerel topluluklara katkıda bulunan çalışmalarıyla bu prestijli ödüle layık görülmekten büyük gurur duyduklarını dile getirdi.

Burcu Bree Manay, “Binlerce başvuru arasından seçilerek ilk 100’e girmek, bizim için gerçekten büyük bir onur. Bu başarı, sadece bir ekip çalışmasının değil, aynı zamanda yenilikçi finansal çözümlerimiz ve müşterilerimize verdiğimiz güçlü hizmet anlayışımızın bir sonucu. Geniş müşteri ağımızla ihtiyaçlara yönelik özel çözümler sunarken, topluma değer katmaya devam ediyoruz. Bu ödül, doğru yönde ilerlediğimizin ve daha fazlasını başarma kararlılığımızın bir göstergesi. Başarılarımızı daha da ileriye taşımak için aynı özveriyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“80’den fazla uzmanımızla 4 kıtada hizmet veriyoruz”

İki ülke arasında köprü kurmanın ve Türk şirketlerine Amerika pazarında rehberlik etmenin gurur verici bir motivasyon kaynağı olduğunu söyleyen Burcu Bree Manay, “Türkiye’yi Amerika’da temsil etmek büyük bir onur ve sorumluluk. Çünkü bu süreçte birçok zorlukla karşılaşmak mümkün. Bunların başında farklı iş kültürleri, regülasyonlar, yanlış bilgiyle mücadele ve dil bariyerleri geliyor. Manay CPA olarak, Amerika pazarındaki deneyimimiz, regülasyonlara hakimiyetimiz ve dört kıtada 80’den fazla uzman kadromuzla İngilizce, Türkçe ve İspanyolca çözümler sunarak şirketlerin bu zorlukları aşmalarına yardımcı oluyoruz” diyerek Amerika’nın iş dünyasındaki başarılı bir Türk kadın girişimci olarak, bu başarıyı elde etmek için izlediği yol haritasını da paylaştı:

“Başarımın temelinde disiplinli çalışma, sürekli öğrenme ve yeniliklere açık olmak yatıyor. Eğitim sürecimde muhasebe ve vergi alanlarında uzmanlaşarak “Certified Public Accountant (CPA)” (Yeminli Mali Müşavir) ve “Certified Tax Coach (CTC)” (Lisanslı Vergi Danışmanı) lisanslarını edindim. 10 yıl boyunca muhasebe ve finans direktörü olarak edindiğim deneyim, iş dünyasına dair derin bir anlayış kazanmamı sağladı. 2001’de Atlanta'da Manay CPA'i kurarak şirketlerin Amerika pazarına giriş ve uyum süreçlerinde danışmanlık hizmetleri sunmaya başladım. Bu yolculukta, nitelikli insan kaynağına ve en son teknolojilere yatırım yaparak, müşterilerimize en iyi hizmeti sunmayı hedefledim. Müşterilerimizin başarısını, bizim başarımız olarak benimsedim. Söz konusu ilke doğrultusunda, müşterilerimizin muhasebe süreçlerini kolaylaştırmak ve kârlılıklarını artırmak için gerekli tüm araçları sunuyoruz. Ayrıca, kurumsal ve bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için vergi planlama stratejileri ve vergi hazırlık hizmetleri veriyoruz.”

Türk girişimler dikkat: İş ağı oluşturmaya öncelik verin

Her müşterinin ihtiyacına özel çözümler geliştirerek vergi planlamasından iş stratejilerine kadar danışmanlık yaptıklarının altını çizen Manay CPA Kurucu Ortağı ve CEO’su Burcu Bree Manay, Amerika ekonomisindeki dinamiklerin Türk şirketlerindeki etkilerine ve bu pazara açılırken yapılması gerekenlere dair de şu bilgileri paylaştı:

“Amerika, geniş ve çeşitli tüketici tabanı, yüksek satın alma gücü ve girişimcilik dostu ortamıyla Türk şirketleri için büyük fırsatlar sunuyor. Şirketlerin küresel ölçekte büyümelerine ve marka bilinirliklerini artırmalarına olanak tanıyor. Delaware, Nevada ve Wyoming gibi eyaletlerde sunulan düşük vergi oranları ve cazip vergi teşvikleri, şirketlerin maliyetlerini düşürerek kârlılıklarını artırmalarını sağlıyor. Ancak ABD’ye giriş aşamasında doğru eyalet ve şirket yapısının seçilmesi gerekiyor. Aynı zamanda, Amerika’daki iş kültürü ve düzenlemeler konusunda doğru bilgiye sahip olmak çok kritik. Amerika'daki iş kültürü, bireysel başarı ve girişimcilik ruhunu ön planda tutarken, Türkiye’de daha kolektivist bir yaklaşım hakim. Zaman yönetimi, iş süreçleri ve sözleşme bazlı ilişkiler Amerika’da çok önemli. Türk girişimcilerin bu kültürel farklara adapte olmaları ve iş ağı oluşturmaya öncelik vermeleri, başarı şanslarını artırabilir.”

“ABD pazarında daha fazla Türk girişimcinin yer alması için çalışıyoruz”

2023’te de Ignition tarafından ‘Muhasebe Alanında En İyi 50 Kadın’ arasında gösterilen Manay CPA Kurucu Ortağı ve CEO’su Burcu Bree Manay, değerlendirmelerini şöyle sonlandırdı: “2025’te de büyümeye devam etmek istiyoruz. Amerika’nın pazar gücüne ve Türk girişimcilerinin bu pazardaki potansiyeline inanıyoruz. Buradaki misyonumuzun ve sorumluluğumuzun farkındayız. Yapay zeka ve uzmanlığımızı birleştirerek çok daha etkin, hızlı ve müşteri odaklı bir anlayış hedefliyoruz. Hizmet ve danışmanlık alanlarımızı Türk yatırımcıların ihtiyaçlarına göre özelleştirmeyi ve genişletmeyi planlıyoruz. Teknolojik yenilikler ve müşteri deneyimini ön planda tutarak, iş süreçlerini daha verimli hale getirmek ve ABD pazarında daha fazla Türk girişimcinin yer almasını sağlamak için çalışıyoruz. 50 eyaletteki güçlü ağımızla, Türk yatırımcılarının her zaman yanında olmayı ve onların Amerika’da uzun vadeli başarıya ulaşmalarını sağlamayı kararlılıkla sürdüreceğiz.”