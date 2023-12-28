Manay CPA’den ABD’de büyük başarı

Küçük işletmeleri, ticaret örgütlerini, endüstri birliklerini ve küresel organizasyonları birbirine bağlayan, dünyanın en büyük iş organizasyonu konumundaki ABD Ticaret Odası (US Chamber of Commerce), yılın en başarılı KOBİ'lerini açıkladı. Farklı endüstri ve ölçeklerden binlerce küçük ve orta ölçekli işletmenin, ABD ekonomisine katkıları ve sektörlerindeki girişimci adımlarıyla değerlendirildikleri süreçte, ülkenin en başarılı 70 KOBİ’si seçildi. Amerika’da lisanslı mali müşavir Burcu Bree Manay tarafından kurulan ve ülkenin 50 eyaletinde şirket kuruluşu, vergi, muhasebe alanlarında danışmanlık sunan Türk girişim Manay CPA, ABD’nin en başarılı 70 KOBİ’si arasında gösterildi.

Birbirinden farklı binlerce şirketin ABD ekonomisine katkıları açısından değerlendirildikleri listede elde ettikleri başarının Manay CPA için onur kaynağı olduğunu dile getiren Burcu Bree Manay, “Hizmet verdiği müşterilere topluluk odağında yaklaşan, istihdam yaratan ve Amerika’yı inovasyonlar ülkesine dönüştüren çok sayıda katılımcı arasından Amerika’nın en başarılı 70 KOBİ’sinden biri olarak seçildiğimiz için gururluyuz” ifadelerini kullandı.

15 bini aşkın şirket yarıştı

ABD Ticaret Odası tarafından ekonomik büyümeyi teşvik eden küçük ve orta ölçekli işletmeleri onurlandırmak için her yıl yayımlanan listeye başvuru sayısı, bu yıl 15.737 ile rekor kırdı. Yarışmaya en çok başvuru Kaliforniya eyaletinden gelirken, onu Florida ve Teksas izledi. Hem bireylere hem de küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelere, ABD’de lisanslı kadrosuyla kişiselleştirilmiş, kapsamlı finansal danışmanlık hizmetleri sunan Manay CPA de bu yılın en başarılı 70 KOBİ’si arasında yer aldı.

Başvuruların rekor kırdığı bir yılda sektörlerindeki dinamizme öncülük eden KOBİ'ler arasında öne çıkan 70 şirket arasında yer almalarının, sağladıkları hizmetlere duyulan güvenin bir sonucu olduğunu dile getiren Burcu Bree Manay, “Köklü ve yüksek başarı oranına sahip bir işletme olarak, ABD ve Türkiye ekonomisine katkılarımızın meslek örgütlerinde de karşılık bulduğunu görüyoruz. Bu başarı, müşterilerine transfer fiyatlandırması, şirket stratejisi, pazar araştırması, insan kaynakları, vergi ve muhasebe alanlarında 20 yıldır kesintisiz profesyonel destek sunan Manay CPA’in doğru yolda yürüdüğünü kanıtlıyor” diye konuştu.

Muhasebe alanındaki en başarılı kadınlar arasında

Manay CPA, 2022’nin sonunda ABD'nin en büyük üç ticaret odasından biri olan Atlanta merkezli Cobb Ticaret Odası tarafından üçüncü kez yılın en iyi KOBİ'leri arasında gösterilmişti. Türkiye'deki girişimcileri, hizmet sektöründeki şirketleri ve üreticileri Amerika pazarına taşıyan, bilgi birikimiyle Türkiye ve ABD pazarları arasında bir köprü rolü üstlenen Manay CPA'in Yönetici Ortağı ve CEO'su Burcu Bree Manay ise geçtiğimiz aylarda muhasebe sektöründe küresel bir başarıya imza atmıştı. Manay, muhasebenin gelişimine katkıda bulunan kadınları ödüllendiren Ignition 2023 Muhasebe Alanındaki En Başarılı 50 Kadın listesinde yer almıştı.

Bu yılki America’s Top Small Business Awards başvurularının %56’sının kadın girişimciler tarafından yapıldığını hatırlatan Burcu Bree Manay, “Her ülkenin ekonomisinde KOBİ’lerin payı büyük. Kadın girişimciler uzmanlıkları, başarıları ve cesaretleriyle iş dünyasındaki temsillerini her geçen yıl güçlendiriyor. Manay CPA’in imza attığı başarılar bu açıdan da çok önemli” ifadelerini kullandı.

“Müşterilerimizin yol arkadaşıyız”

Bir işletme sahibinin muhasebeden transfer fiyatlandırmasına, eyaletlerin değişen vergi sistemlerinden farklılaşan pazar özelliklerine, insan kaynaklarından muhasebeye, düşünmesi gereken çok başlık olduğunu hatırlatan Manay CPA Yönetici Ortağı ve CEO'su Burcu Bree Manay, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Manay CPA müşterileriyle derinlikle ve uzun süreli ilişkiler kurmaya odaklanıyor; ABD’de şirket kuruluşu, danışmanlık, bordrolama, uluslararası vergi, transfer fiyatlandırması, maaş bordrosu, insan kaynakları muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu sonrası tüm süreçlerde ihtiyaç duydukları her alanda yanlarında oluyor. Tam da bu noktada Manay CPA, tüm hizmet kalemleri ve uzman çalışanlarıyla, müşterilerinin yol arkadaşı olarak konumlanıyor. Türk girişimcilerin ABD pazarında en kısa sürede başarıya ulaşması, iş risklerini bertaraf ederek doğrudan fırsatlara odaklanması için çalışıyoruz. Özverili çalışma anlayışımız ve üstün hizmet kalitemizle bugüne dek 5 bine yakın başarı hikayesinin ortağı olduk. 1 milyar doları aşkın ticaret hacminin mali müşavirliğini yapıyoruz. Müşterilerimizle uzun soluklu ve derinlikli bir iş ortaklığı kurmayı önceliklendiriyor, Türk girişimcileri ABD’de şirket kuruluşuna ve 50 eyalette ihracata teşvik ederek hem iki ülkenin karşılıklı ilişkilerinin gelişmesine, hem de ekonomik başarılara katkıda bulunuyoruz. Amerika iş ekosisteminde sürdürülebilir başarılar hedefleyen girişimcilere rehber olmayı sürdüreceğiz.”