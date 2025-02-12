Manchester United'da kriz sürüyor! Yeni işten çıkarmalar yolda...
Üç yılda 300 milyon sterlinden fazla zarar ettiği açıklanan Manchester United, geçen sonbaharda 250 çalışanının iş anlaşmasını sonlandırmıştı. Ekonomik sorunlarını aşamayan Kulüp, 200 çalışanını daha işten çıkarmayı planladığını açıkladı.
AA
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Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesini 1,25 milyar sterline satın alan petrokimya şirketi INEOS'un kurucusu Jim Ratcliffe, kulübün mali durumu hakkında bilgi paylaşımında bulunmuştu.
İngiliz Guardian gazetesinde yer alan haberine göre, son üç yılda 300 milyon sterlinden fazla zarar eden Manchester United'ın 200 çalışanı işten çıkarmayı planladığı açıklandı.