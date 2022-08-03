MAN’dan Bolu’ya 100 adetlik araç teslimatı

MAN, Bolu’da 80 lojistik firmasından aldığı 200 araçlık MAN kamyon ve çekici siparişin 100 adedini teslim etti.

Konu kapsamında açıklamalarda bulunan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret AŞ Kuzey Marmara Bölgesi Kamyon Satış Müdürü İbrahim Altun, bölgenin ağır ticari araç tescili noktasında İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden sonra gelen en önemli lokasyon olduğunu söyledi.

Bolu’nun özel önem verdikleri bir bölge olduğunu belirten Altun, “Bu nedenle de bölgenin ihtiyaçlarına uygun şekilde araçlarımızı konfigüre ederek, iş ortaklarımızın memnuniyetini artırdık. Bu da bizi bölgenin tercih edilen markası haline getirdi. Bugün de bu memnuniyetin bir göstergesi olarak, bölgede faaliyet gösteren 80 firmamızdan aldığımız toplam 200 adetlik MAN kamyon ve çekici siparişinin yarısını müşterilerimize teslim ettik.” dedi.