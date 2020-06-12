Manisa’daki mevsimlik tarım işçilerine Mey Diageo’dan hijyen paketi

12 Haziran 2020

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi’nin mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak bulunduğu 8 ili kapsayan “Bereketle Sağlık Olsun” kampanyasına katılan Mey Diageo, Manisa’daki 392 mevsimlik işçi çadırının hijyen paketi ihtiyacını üstlendi. Mevsimlik tarım işçilerinin aileleriyle birlikte yaşadığı çadırlarda, 1360’ı çocuk, toplam 2372 kişi bulunuyor.

Manisa İl Tarım Müdürü ve yardımcısının desteğiyle ilin 8 İlçesinin tarım müdürlüklerine teslim edilen 400 hijyen paketinin mevsimlik tarım işçisi ailelerine dağıtımına dün başlandı. Mey Diageo’nun Alaşehir fabrikası çalışanlarının da görev üstlendiği dağıtımın 15 Temmuz’a kadar tamamlanması planlanıyor.

Sabun, şampuan, maske, plastik eldiven, deterjan ve kadın pedi içeren hijyen paketinin içeriği, Kalkınma Atölyesi Kooperatifi tarafından 2 yetişkin ve 4 çocuktan oluşan 6 kişilik bir ailenin hijyen malzeme ihtiyaçları dikkate alınarak belirlendi. Pakette, ayda 20 günlük çalışma takviminde ve bir kişinin günde 3 maske kullanacağı öngörüsüyle mevsimlik tarım takvimi dikkate alınarak 3 ay üzerinden hesaplanan sayıda maske bulunuyor.

Kalkınma Atölyesi Kooperatifi, mevsimlik çalışmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Mersin, Adana, Bursa, Ankara, Eskişehir, Konya, Manisa ve Şanlıurfa’ya gelen tarım işçilerinin gıda ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir süre önce “Bereketle Sağlık Olsun” kampanyasını başlattı. Mey Diageo, kampanya kapsamında Manisa’nın ilçelerinde toplam 26 bölgede kurulan çadırların tümünün hijyen ihtiyaçlarını üstlendi.