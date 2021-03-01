Mantolama sektörü 45 milyon metrekareye ulaştı

Barış SEDEF

Binaların mantolama sürecinde kullanılan EPS (Genleştirilmiş Polistren), petrolden elde edilen, köpük halinde, termoplastik ve kapalı gözenekli, ısı yaltım maddesi olarak öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Ürün, binalarda ısı yalıtımı amacıyla mantolama levhası olarak kullanımının yanında, beyaz eşya, otomotiv, ulaştırma ve yapı malzemeleri sektörlerinde de geniş bir uygulama alanına sahip. EPS Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Ateş, pandemiye rağmen EPS’nin Türkiye’de kullanım alanının arttığına işaret ederek, “2019 yılında, binalardaki ısı yalıtım uygulamalarının en yaygın şekli olan mantolama pazarında toplam 39 milyon metrekare uygulama yapıldı. Bu rakam 2020 yılında 45 milyon metrekareye ulaştı” dedi. Dernek olarak mantolama pazarında yüzde 75’lik pazar payına sahip olduklarının altını çizen Ateş, “2021 yılında ise ısı yalıtım malzemeleri alanında yüzde 75’lik pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Avrupa’da ilk 3‘te

Ateş, Türkiye’deki mantolama sektörünün üretim hacmi bakımından Avrupa’da ilk üç arasında yer aldığını dile getirdi. EPS’in inşaat mühendisliğinde hafif dolgu malzemesi olarak kullanılmasının ‘Geofoam’ olarak adlandırıldığına dikkat çeken Ateş, “EPS Geofoam’un da Karayolları Genel Müdürlüğü Teknik Şartnamesi içerisinde yer alması için gerekli başvuruları yaptık. Yeni şartnamenin 2021’de devreye girmesiyle birlikte EPS Geofoam uygulamalarının sektörümüze yeni bir ivme kazandıracağı kanaatindeyiz” ifadelerini kullandı. Mantolamayla beraber diğer tüm branşlardaki EPS pazarını değerlendiren Ateş, “2019 yılında toplam EPS pazar büyüklüğü 165 bin tonken, pandemi nedeniyle bu rakamın 2020 yılında 150 bin ton olduğunu görüyoruz. Bunun başlıca sebeplerinden biri yapılan yeni inşaatların azalmasıydı” diye konuştu.

Yüzde 50 tasarruf mümkün

Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin yayımlandığını anımsatan Erdem Ateş, genelgeyle kamu binalarında 2023 sonuna kadar asgari yüzde 15 enerji tasarrufu hedeflendiğini bildirdi. Bu hedef doğrultusunda aynı bilincin kamu binaları dışındaki binalar için de hızlı ve kararlı bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunacak farkındalık artırıcı faaliyet ve uygulamalara destek olduklarını anlatan Ateş, “Binalara mevcut yönetmeliklerimize uygun şekilde ve doğru malzemelerle ısı yalıtımı yapılmasıyla ısıtma ve soğutma giderlerini yüzde 50 azaltmak mümkün” dedi.