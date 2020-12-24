Mapfre Sigorta’da üst düzey atama

Mampfre Sigorta’da Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Komitesi Üyesi görevine Yıldırım Türe atandı. Türe, yeni görevini Ocak 2021 itibarıyla devralacak.

Çukurova Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Yıldırım Türe, kariyerine 1991 yılında Yapı Kredi Sigorta’da İç Denetim alanında başladı. 2012 yılına kadar sırasıyla, Bölge Müdürlüğü, Bölgeler Grup Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Kariyerine, 2012 yılında Ergo Sigorta’da Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak devam etmiş olan Türe, son olarak 2018-2019 yılları arasında Ergo Sigorta’da CEO olarak görev yaptı.